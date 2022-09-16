《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局國民經濟綜合統計司司長付凌

暉表示，今年以來，經濟發展面臨的形勢比２０２０年的形勢更加複雜嚴峻，８月份，面對部分

地區疫情散發、極端高溫天氣衝擊，受極端高溫天氣影響的四川、重慶等地的工業生產出現了較

大下滑。但同時一些經濟大省，比如江蘇、福建、浙江，經濟恢復態勢較好，對整個經濟穩定運

行發揮了重要作用。從全年情況來看，儘管面臨一些挑戰，隨著一系列穩經濟政策措施的逐步顯

效，中國經濟邁向高質量發展態勢不會改變，全年經濟仍然會保持恢復態勢。



＊統籌疫情防控和經濟社會發展困難增加＊



付凌暉表示，今年以來，從國際看，國際形勢發生了較大變化，國際主要經濟體經濟下行風

險加大，全球滯脹風險上升，主要經濟體政策收縮力度加快，加之中國在深度融入全球化，這對

國內的影響是逐步增加的。從國內看，疫情防控難度比２０２０年更大，統籌疫情防控和經濟社

會發展困難增加，企業生產經營的難度確實比２０２０年更大。面對這些困難和挑戰，國務院出

台了一系列政策舉措，助企紓困，擴大國內需求，穩定經濟運行，相信隨著這些政策措施的逐步

顯效，經濟會保持恢復發展的態勢。

