《經濟通通訊社１６日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）宣布，公司已
完成２０２２年度第十期短期融資發行，規模３０億元人民幣，面值及發行價均為每單位１００
元人民幣，期限為９１天，最終票面利率為１﹒６２％。
該集團指，本期融資券發行所募集的資金將用於補充公司流動資金。（ｈｙ）
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16/09/2022 17:49
《國企紅籌》中國銀河今年第十期短期融資發行完畢，規模卅億人幣
《經濟通通訊社１６日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）宣布，公司已
完成２０２２年度第十期短期融資發行，規模３０億元人民幣，面值及發行價均為每單位１００
元人民幣，期限為９１天，最終票面利率為１﹒６２％。
該集團指，本期融資券發行所募集的資金將用於補充公司流動資金。（ｈｙ）
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