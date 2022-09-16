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AH股新聞

16/09/2022 17:49

《國企紅籌》中國銀河今年第十期短期融資發行完畢，規模卅億人幣

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）宣布，公司已
完成２０２２年度第十期短期融資發行，規模３０億元人民幣，面值及發行價均為每單位１００
元人民幣，期限為９１天，最終票面利率為１﹒６２％。
　　該集團指，本期融資券發行所募集的資金將用於補充公司流動資金。（ｈｙ）

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