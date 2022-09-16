《經濟通通訊１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫會談

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當地時間９月１５日，國家主席習近平在撒馬爾罕同烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫會談。兩國

元首宣布，著眼中烏關係長遠發展和兩國人民未來福祉，雙方將擴大互利合作，鞏固友好和夥伴

關係，在雙邊層面踐行命運共同體。



國辦發文鼓勵證券基金機構降低服務收費

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國務院辦公廳日前發布的《關於進一步優化營商環境降低市場主體制度性交易成本的意見》提出

，鼓勵證券、基金、擔保等機構進一步降低服務收費，推動金融基礎設施合理降低交易、托管、

登記、清算等費用。



去年基本養老保險基金投資收益率４﹒８８％

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全國社會保障基金理事會日前發布的《全國社會保障基金理事會基本養老保險基金受託運營年度

報告（２０２１年度）》顯示，去年全國基本養老保險基金實現投資收益額６３１﹒８億元（人

民幣．下同），投資收益率４﹒８８％，權益總額超１﹒４６萬億元。





《上海證券報》



習近平同烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫會談

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當地時間９月１５日，國家主席習近平在撒馬爾罕同烏茲別克斯坦總統米爾濟約耶夫會談。兩國

元首宣布，著眼中烏關係長遠發展和兩國人民未來福祉，雙方將擴大互利合作，鞏固友好和夥伴

關係，在雙邊層面踐行命運共同體。



降低制度性交易成本２３條措施出台

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國務院辦公廳日前發布《關於進一步優化營商環境降低市場主體制度性交易成本的意見》，提出

著力規範金融服務收費，鼓勵證券、基金、擔保等機構進一步降低服務收費，推動金融基礎設施

合理降低交易、托管、登記、清算等費用。



技改投資成製造業增長重要引擎

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技改投資正在迎來新一輪政策支持。近期國務院常務會議接連部署針對部分領域設備更新改造的

財政金融支持政策，相關部委及地方也出台政策推動工業和技改投資增長。





《證券時報》



習近平會見俄羅斯總統普京

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當地時間１５日下午，國家主席習近平在撒馬爾罕國賓館同俄羅斯總統普京舉行雙邊會見，就中

俄關係和共同關心的國際和地區問題交換意見。習近平指出，中方願同俄方一道努力，體現大國

擔當，發揮引領作用，為變亂交織的世界注入穩定性。



七大行下調人民幣存款掛牌利率

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工行、農行、中行、建行、交通銀行和郵儲銀行等國有六大行，以及招商銀行１５日集體下調人

民幣存款掛牌利率，從活期存款到定期存款、大額存單，從３個月期到５年期全線下調，降幅從

５個點子到１５個點子不等。



離岸人民幣兌美元盤中破「７」

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９月１５日晚間，離岸人民幣兌美元匯率破「７」整數關口。據Ｗｉｎｄ數據，截至９月１５日

１９時，離岸人民幣兌美元報７﹒００７１。專家認為，長期來看，人民幣不存在持續貶值的基

礎，世界對人民幣的認可度會不斷增強。（ｌｃ）

