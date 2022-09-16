《神州經脈》儘管新冠疫情在全國多數省份散發、且極端高溫乾旱天氣影響生產生活等，８

月工業增加值、零售及固定資產投資數據全勝預期。不過離岸、在岸人民幣時隔逾兩年再次「破

７」，亮麗數據未能逼退市場寒意，券商、地產股跌幅居前，兩市超４２００股飄綠。滬綜指低

開０﹒３２％後愈跌愈多，尾段更出現插水，並以全日最低位收市，收跌２﹒３％，為５月３０

日以來的逾三個月新低，全周累挫４﹒２％。深市同樣跌得深，深成指、創業板指均收挫

２﹒３％。

兩市全日成交７９９４億元（人民幣．下同），按日大減１３％，外資從陸股通淨流出約

４５億元。

券商股大跌，市場猜測或與國辦發布《關於進一步優化營商環境降低市場主體制度性交易成

本的意見》提及券商基金降費有關。不過國泰君安非銀分析師劉欣琦認為，此降費非彼降費。《

意見》是國辦為優化營商環境所做的舉措，不是專門針對金融行業。

國家統計局公布，８月規模以上工業增加值同比增４﹒２％，優於預期的增３﹒８％，創五

個月新高。８月社會消費品零售總額同比增長５﹒４％，大勝預期增３﹒５％，比上月加快

２﹒７個百分點，增速為半年來最高。首８月全國固定資產投資３６７１０６億元，同比增長

５﹒８％，略勝預期增５﹒５％。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，今年以來，經濟發展面臨的形勢比

２０２０年的形勢更加複雜嚴峻，８月份，面對部分地區疫情散發、極端高溫天氣衝擊，受極端

高溫天氣影響的四川、重慶等地的工業生產出現了較大下滑。但同時一些經濟大省，比如江蘇、

福建、浙江，經濟恢復態勢較好，對整個經濟穩定運行發揮了重要作用。汽車行業在８月份恢復

較快。特別是二季度上海受到疫情衝擊，上海在整個汽車行業的地位是比較重要的，隨著疫情逐

步得到控制，汽車行業恢復在加快。８月份，汽車產量增長３９％，汽車行業增加值增長了

３０％以上。統計局公布的數據顯示，８月全國城鎮調查失業率５﹒３％，比上月下降０﹒１個

百分點。１６－２４歲人口調查失業率為１８﹒７％，比上月下降１﹒２個百分點；２５－５９

歲人口調查失業率為４﹒３％，與上月持平。房地產方面，保交樓穩民生，效果是在逐步顯現的

。儘管地產市場出現了一些積極變化，但是整個房地產市場仍然還處在下行過程中，房地產開發

投資同比降幅比上月擴大。



２﹒ 當地時間１５日下午，國家主席習近平在撒馬爾罕國賓館同俄羅斯總統普京舉行雙邊會見

。習近平表示，願同俄方在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持，普京形容俄中全面戰略協作

夥伴關係穩固如山。中方願同俄方在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持，深化貿易、農業、

互聯互通等領域務實合作。雙方要加強在上海合作組織、亞信、金磚國家等多邊框架內的協調和

配合，推動各方增進團結互信，拓展務實合作，維護本地區安全利益，維護廣大發展中國家和新

興市場國家共同利益。中方在習普會面的聲明未有提及烏克蘭局勢，新聞通稿引述習近平強調，

中方願意同俄方在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持。俄羅斯外長拉夫羅夫形容會談非常務

實和具體，俄中兩國對國際形勢的評估完全一致，沒有任何分歧。美國白宮就指，今次會談是中

俄結盟的例子。習近平當地時間１５日下午還與白俄羅斯總統盧卡申科會晤，雙方一致決定將兩

國關係提升為全天候全面戰略夥伴關係。此外，在會見阿塞拜疆總統阿利耶夫時，習近平稱，雙

方要擴大貿易規模，優化貿易結構，增加中歐班列運量，暢通國際供應鏈。



３﹒ 國家統計局公布，今年１－８月份，全國房地產開發投資９０８０９億元，同比下降

７﹒４％，降幅較１－７月續擴大１個百分點；其中，住宅投資６８８７８億元，下降６﹒９％

。１－８月份，商品房銷售額８５８７０億元，下降２７﹒９％，降幅較１－７月收窄０﹒９個

百分點；其中住宅銷售額下降３０﹒３％，降幅亦較１－７月收窄１﹒１個百分點。期內，商品

房銷售面積８７８９０萬平方米，同比下降２３﹒０％，其中住宅銷售面積下降２６﹒８％。此

外，統計局公布８月份７０個大中城市商品住宅售價變動情況，據《路透》根據數據測算，８月

７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅擴至１﹒３％，較上月擴大０﹒４個百分點，跌

幅自２０１５年８月以來最大，且為連續第四個月下跌；８月環比轉為下跌０﹒３％，跌幅則為

去年１１月以來最大。經測算，８月７０個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有１９個

（上月為３０個）；持平一個（上月零個）；下跌５０個（上月４０個）。此外，青島住房和城

鄉建設局官方微信公眾號昨日（１５日）公布二手住房不再限購，惟時隔一日，青島市住建局再

發布消息，將「二手房不再限購」相關內容刪除，並稱其餘政策未變。另外，據內媒引述消息稱

，蘇州六區恢復限購。



４﹒ 據《路透》周四（１５日）根據中債登最新數據計算，境外機構投資者８月連續第七個月

減持中國銀行間債券，規模２７８億元，環比減持力度繼續放緩；連續七個月累計減持中債登債

券規模達５００３億元。不過，境外機構投資者連續第二個月小幅增持中國國債，規模２３億元

；但同時，減持政策性銀行債２８７億元，減持規模較前月的２２４億元稍增。此外，人行上海

總部１５日發布８月份境外機構投資銀行間債券市場簡報顯示，截至２０２２年８月末，境外機

構持有銀行間市場債券３﹒４８萬億元，較上月末的３﹒５１萬億元續降，約佔銀行間債券市場

總托管量的２﹒８％。從券種看，境外機構的主要托管券種是國債，托管量為２﹒３３萬億元，

佔比６６﹒９％；其次是政策性金融債，托管量為０﹒８１萬億元，佔比２３﹒４％。８月份，

境外機構在銀行間債券市場的現券交易量約為１﹒２７萬億元，日均交易量約為５５３億元。



５﹒ 國務院辦公廳日前發布關於進一步優化營商環境降低市場主體制度性交易成本的意見，其

中提到，著力規範金融服務收費。鼓勵證券、基金、擔保等機構進一步降低服務收費，推動金融

基礎設施合理降低交易、托管、登記、清算等費用。《意見》還要求規範銀行服務市場調節價管

理，加強服務外包與服務合作管理，設定服務價格行為監管紅線，加快修訂《商業銀行服務價格

管理辦法》。鼓勵銀行等金融機構對小微企業等予以合理優惠，適當減免帳戶管理服務等收費。

堅決查處銀行未按照規定進行服務價格信息披露以及在融資服務中不落實小微企業收費優惠政策

、轉嫁成本、強制捆綁搭售保險或理財產品等行為。此外，繼昨天工農中建交和郵儲銀行六家大

型國有商業銀行下調定期存款利率後，多家全國性股份制銀行今天（１６日）也發布公告，宣布

下調定期存款利率。截至今天中午，宣布下調存款利率的股份制銀行包括中信銀行、光大銀行

、民生銀行、平安銀行、浦發銀行、廣發銀行六家銀行。



６﹒ 美國證券交易委員會（ＳＥＣ）主席Ｇａｒｙ Ｇｅｎｓｌｅｒ表示，美國檢查人員將從

下周起開始在香港檢查在美國上市中概股公司的審計底稿。不過，他質疑中國是否能遵守雙方上

個月達成的審計監管初步協議，還表示支持將不合規中概股公司趕出美國交易所需要的時間縮短

至兩年。此外，美國總統拜登周四（１５日）簽署行政命令，要求美國外來投資委員會

（ＣＦＩＵＳ）加強審查構成國家安全風險的特定領域交易，尤其是來自「競爭或敵對國家」的

外資，並新列出５項未來審議外資時要考慮的國安因素，聚焦在敏感數據、網路安全、以及微電

子、人工智慧（ＡＩ）等領域。白宮強調，當前意圖破壞美國國家安全的外國與個人行為持續演

進，ＣＦＩＵＳ的審議程序也需跟進，而這份行政命令是ＣＦＩＵＳ自１９７５年創立以來，首

次針對交易審查的正式總統指令。相關官員說，新行政令沒有直接點名中國，但拜登強調「資金

從哪來，與投資人是誰，非常重要。」



７﹒ 中國外交部發言人毛寧今日主持例行記者會。針對有提問關於美對台出售武器計劃相關情

況，毛寧表示，為維護中國主權和安全利益，中國政府決定對參與此次售武的雷神技術公司董事

長兼首席執行官，波音防務公司總裁兼首席執行官實施制裁，中方再次敦促美國政府和有關方面

恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止售台武器和美台軍事聯繫，停止製造台海局勢緊張

因素。中方將根據形勢發展，繼續採取一切必要的措施，堅定維護自身主權和安全利益。此外，

波音公司１５日宣布，將轉售部分原計劃交付中國客戶的７３７ ＭＡＸ飛機。波音公司高管在

一場活動上表示，由於中美政治緊張局勢導致交付混亂，而且不能無限期地等待，因此重新轉售

予其他買家。波音稱希望此舉將減少其未交付的Ｍａｘ噴氣式飛機的庫存，又稱恢復向中國交付

飛機對公司的未來是至關重要，但承認在這方面於未來一至兩年將難以做到。



８﹒ 中國全國人大常委會委員長栗戰書今日在首爾與南韓國會議長金振杓會晤後表示，面對迅

速變化的國際政治局勢，加強與南韓的溝通交流很重要。他強調，希望進一步加強與南韓在供應

鏈方面的合作，又希望能加快中國－南韓自由貿易協定的談判。據《路透》引述栗戰書表示，中

方支持與南韓在尖端技術、供應鏈問題上加強合作；同意與韓方在雙方尊重對方關鍵利益的基礎

上繼續就敏感問題進行對話。中方也同意與韓方加強多邊合作，就全球和地區重大問題加強雙邊

溝通，認為通過對話、談判構建朝鮮半島和平機制符合各方利益。栗戰書目前正在南韓開展三天

正式訪問，據悉，他還將拜會南韓總統尹錫悅，並訪問ＬＧ集團在首爾江西區的ＬＧ科技園。外

界亦高度關注栗戰書本次訪韓，會否安排中韓最高領導人－－習近平與尹錫悅會面。尹錫悅上任

後側重以美國為中心的外交，加入美國為排除中國而構建的印太經濟框架（ＩＰＥＦ），也參加

了晶片四方聯盟（ＣＨＩＰ４）預備會議等。因此，南韓現在急需處理與中國的矛盾。



９﹒ 國家財政部公布，１－８月累計，全國一般公共預算收入１３８０４３億元，扣除留抵退

稅因素後增長３﹒７％；按自然口徑計算下降８％，降幅較１－７月收窄１﹒２個百分點。其中

，中央一般公共預算收入６３６１６億元，扣除留抵退稅因素後增長２﹒８％，按自然口徑計算

下降９﹒７％；地方一般公共預算本級收入７４４２７億元，扣除留抵退稅因素後增長４﹒５％

，按自然口徑計算下降６﹒５％。全國稅收收入１１３２４９億元，扣除留抵退稅因素後增長

１﹒１％，按自然口徑計算下降１２﹒６％；非稅收入２４７９４億元，比上年同期增長

２１﹒２％。期內，印花稅３１８８億元，比上年同期增長４﹒１％。其中，證券交易印花稅

２０６９億元，比上年同期增長３﹒９％。



１０﹒ 隔晚離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）跌穿７算，人民幣中間價今早下調２０４點，即期匯

率（ＣＮＹ）則大幅低開２７９點子，開市即穿７關；盤中內地經濟數據公布後，人幣跌幅一度

收窄，惟此後再掉頭向下，曾跌穿７﹒０２關，全日瀉３９１點，收報７﹒０１６６，錄四連貶

，收盤價創２０２０年７月１４日以來２６個月新低。市場人士稱，內地最新公布的經濟數據向

好，離、在岸匯價盤中跌幅收窄，但美元強勢不減，人民幣反彈空間料仍受限；當前監管層更多

的是採取各種手段緩和貶值速度，畢竟當前美元多頭風頭正盛，強力干預代價高昂且效果有限。

澳洲國民銀行首席外匯策略師Ｒａｙ Ａｔｔｒｉｌｌ表示，人民幣穿七應該和監管層對人民幣

疲軟的容忍度有關，日韓貨幣大跌提升了監管對人民幣貶值的態度。中國外匯局外匯研究中心主

任丁志杰最新表示，人民幣匯率無論從外匯市場的供求來看，還是從匯率的水平和匯率的走勢來

看，它基本上是保持穩定的狀態，人民幣匯率在全球主要貨幣中表現穩健。丁志杰並稱，８月境

外投資者投資境內債券和股票市場情況持續改善，人民幣資產受到海外資本青睞。（ｗｌ）

