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AH股新聞

16/09/2022 10:47

《Ａ股焦點》首８月全國地產投資額跌幅擴至７﹒４％，萬科跌２％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，今年１－８月，全國房地產開發投資
９０８０９億元人民幣，同比下降７﹒４％，降幅較１－７月續擴大１個百分點；其中，住宅投
資６８８７８億元人民幣，下降６﹒９％。
　　統計局公布８月份７０個大中城市商品住宅售價變動情況，《路透》根據數據測算，８月
７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅擴至１﹒３％，較上月擴大０﹒４個百分點，跌
幅自２０１５年８月以來最大，且為連續第四個月下跌；８月環比轉為下跌０﹒３％，跌幅則為
去年１１月以來最大。
　　人民幣匯率貶值影響房企償還外債能力，加上數據走弱，地產股走低，沙河股份
（深：００００１４）挫７％，京投發展（滬：６００６８３）跌５﹒６％，新城控股
（滬：６０１１５５）跌３﹒８％，保利發展（滬：６０００４８）跌３﹒６％，招商蛇口
（深：００１９７９）下滑３％，金地集團（滬：６００３８３）跌２﹒７％，萬科Ａ
（深：０００００２）跌１﹒８％。
　　國家統計局數據顯示，今年首八月房地產開發企業房屋施工面積８６８６４９萬平方米，同
比下降４﹒５％，其中住宅施工面積６１３６０４萬平方米，下降４﹒８％；房屋新開工面積
８５０６２萬平方米，下降３７﹒２％，其中住宅新開工面積６２４１４萬平方米，下降
３８﹒１％；房屋竣工面積３６８６１萬平方米，下降２１﹒１％，其中住宅竣工面積
２６７３７萬平方米，下降２０﹒８％。（ｅｙ）

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