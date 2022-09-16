《經濟通通訊社１６日專訊》據外媒報道，自從６月份傳出約１０億中國居民的數據在一家

暗網出售後，７月以來於暗網販賣中國居民個資數量猛增。網絡安全公司Ｇｒｏｕｐ－ＩＢ估算

，７月份約有２﹒９億條關於中國居民的記錄出現在一個名為Ｂｂｒｅａｋ Ｆｏｒｕｍｓ的地

下市場。

網安公司研究人員表示，這家論壇上以前從沒見過來這麼多中國用戶，對中國數據如此感興

趣，料以後對中國用戶的攻擊數量可能還會增加。

此外，中國當局亦提升對網絡安全的關注，國家網信辦１４日發意見稿，擬加大對違反網絡

安全活動的懲罰力度，對情節特別嚴重的可處１００萬－５０００萬元（人民幣．下同）或者上

一年度營業額５％以下罰款。同時，可以責令停止相關業務、停業整頓、關閉網站、吊銷相關業

務許可證或者吊銷營業執照。

Ａ股網絡安全股拉升，吉大正元（深：００３０２９）、中國軟件（滬：６００５３６）漲

停，納思達（深：００２１８０）升８﹒６％，佳緣科技（深：３０１１１７）升８﹒４％，東

方通（深：３００３７９）升７﹒５％，奇安信（滬：６８８５６１）升６﹒８％，安恆信息

（滬：６８８０２３）升６﹒４％。

三六零（滬：６０１３６０）創始人周鴻禕１４日接受採訪時表示，當前中國城市快速數字

化，愈來愈多的基礎導設施也在數字化，所以未來對城市基礎設施的攻擊有可能變成下一階段的

防範重點。他表示，進入大對基礎設施的攻擊有可能致大面積停水、停電，導致交通、金融出現

問題，對民眾生活產生影響。（ｄｗ）



