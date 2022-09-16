《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》上海銀保監局局長王俊壽昨日在銀行業保

險業例行新聞發布會上表示，十年來，上海銀行業資產和銀行貸款增長均超過１４０％，有力支

持了地方經濟社會發展；保險深度從４﹒０８％上升到４﹒５６％，保險密度從每人３４２１元

（人民幣．下同）上升到每人７９１７元。實體經濟和人民群眾對金融工作的獲得感不斷增強。

在優化結構方面，十年來，上海制造業貸款餘額增長９６％；普惠型小微貸款餘額年均增速

超３０％，融資成本大幅下降。在保險方面，非車險業務佔財險業務比例從４３％上升到６０％

，壽險業務中保障型產品佔比大幅提高，保險行業回歸本源得到了實質性的體現。

他又表示，截至目前，上海轄內科技型企業貸款餘額已經超過了６５００億元，上海銀行業

保險業助力７２家上海科技企業登陸科創版，實現了直接融資和間接融資的成功對接。面向科技

型中小微企業的「科技貸」、「微貸通」等貸款履約保證保險，累計服務科技型中小微企業

３５００家次，支持貸款金額超過１３０億元。

此外，上海銀保監局堅定不移地推動更多優質中外資金融機構落戶上海。目前在上海共有外

資銀行保險法人機構超過５０家，外資省級分支機構超過１００家，外資銀行保險辦事處７７家

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