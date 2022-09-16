《經濟通通訊社１６日專訊》當地時間１５日下午，國家主席習近平在撒馬爾罕國賓館同俄

羅斯總統普京舉行雙邊會見，就中俄關係和共同關心的國際和地區問題交換意見。習近平表示願

同俄方在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持，普京形容俄中全面戰略協作夥伴關係穩固如山

。

據《新華社》報道，習近平指出，面對世界之變、時代之變、歷史之變，中方願同俄方一道

努力，體現大國擔當，發揮引領作用，為變亂交織的世界注入穩定性。中方願同俄方在涉及彼此

核心利益問題上相互有力支持，深化貿易、農業、互聯互通等領域務實合作。雙方要加強在上海

合作組織、亞信、金磚國家等多邊框架內的協調和配合，推動各方增進團結互信，拓展務實合作

，維護本地區安全利益，維護廣大發展中國家和新興市場國家共同利益。



＊中俄不點名譴責美國在台灣問題上挑釁＊



普京預祝中國共產黨第二十次全國代表大會取得圓滿成功，他表示，當今世界正在發生許多

變化，唯一不變的是俄中友誼與互信，俄中全面戰略協作夥伴關係穩固如山。俄中都主張推動更

加公平合理的國際秩序，樹立了國際關係典範。俄方願同中方一道，推動上海合作組織成員國繼

續在互不干涉內政原則基礎上深化合作，打造維護地區安全穩定的權威平台。

習近平讚賞俄羅斯堅持一個中國原則，強調台灣是中國的一部分，中方堅決反對台獨分裂勢

力和外部干涉，任何國家都無權做台灣問題的裁判官。普京表示，俄方堅定恪守一個中國原則，

譴責個別國家在涉及中國核心利益問題上採取挑釁行動。（ｃｔ）

