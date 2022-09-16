《經濟通通訊社１６日專訊》樂普醫療（深：３００００３）１６日早間公告，公司正在申
請發行全球存託憑證（ＧＤＲ）並在瑞士證券交易所上市。確定本次發行的最終價格為每份
ＧＤＲ１２﹒６８美元。此次發行的ＧＤＲ數量為１７６８﹒４４萬份，所代表的基礎證券Ａ股
股票為８８４２﹒１９萬股，募集資金總額約為２﹒２４億美元。預計本次發行的ＧＤＲ將於瑞
士時間２０２２年９月２１日正式在瑞士證券交易所上市。（ｄｗ）
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16/09/2022 09:26
《Ａ股動向》樂普醫療擬瑞士發ＧＤＲ，最多或集資２﹒２４億美元
《經濟通通訊社１６日專訊》樂普醫療（深：３００００３）１６日早間公告，公司正在申
請發行全球存託憑證（ＧＤＲ）並在瑞士證券交易所上市。確定本次發行的最終價格為每份
ＧＤＲ１２﹒６８美元。此次發行的ＧＤＲ數量為１７６８﹒４４萬份，所代表的基礎證券Ａ股
股票為８８４２﹒１９萬股，募集資金總額約為２﹒２４億美元。預計本次發行的ＧＤＲ將於瑞
士時間２０２２年９月２１日正式在瑞士證券交易所上市。（ｄｗ）
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