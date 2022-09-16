《經濟通通訊社１６日專訊》國家芯片大基金反腐風暴未止，據內媒《財新》報道，大基金

管理人華芯投資副總裁任凱１５日被帶走調查。

資料顯示，任凱曾在國家開發銀行任職１９年，長期從事裝備、電子領域的貸款項目評審和

投資業務工作。報道指任凱與已接受調查的華芯投資原總裁路軍，在國開行系統時就相交甚密。

２０１４年９月大基金成立，國開金融持股４５％的華芯投資成為大基金管理人，時任國開

金融副總裁的路軍出任華芯投資總裁，任凱由此進入華芯投資出任副總裁至今，包括長鑫、長存

、中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）等大基金投資的項目都由任凱負責。



＊曾於多家上市公司擔任董事＊



除了在華芯投資任職，任凱還在多家上市公司擔任董事、副董事長。公開資料顯示，任凱曾

出任長電科技（滬：６００５８４）、三安光電（滬：６００７０３）董事，並曾分別出任滬硅

產業（滬：６８８１２６）、萬業企業（滬：６００６４１）副董事長。目前，任凱在長電科技

、萬業企業、滬硅產業的任期已滿，在三安光電的任期至２０２３年７月。此外還擔任長江存儲

、武漢新芯、新華半導體控股（上海）有限公司等董事。

另外值得一提的是，國家大基金２０１６年與三安光電（滬：６００７０３）、晉江安瀛投

資合夥企業成立了安芯投資，旗下管理的安芯基金目標規模為５００億元人民幣，首期規模

７５﹒１億元人民幣。任凱自２０１６年５月出任安芯投資董事長，至２０２１年９月卸任。

芯片大基金反腐風暴從７月開始，早前國家芯片大基金及其管理公司已有６名管理人員涉嫌

嚴重違紀違法被帶走調查。（ｄｗ）

