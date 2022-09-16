《經濟通通訊社１６日專訊》廣東省政府印發《廣東省「十四五」節能減排實施方案》，當

中提出，要推廣新能源汽車，到２０２５年新能源車銷量達到汽車銷售總量兩成；推進建築光伏

一體化建設，到２０２５年新增太陽能光電建築應用裝機容量１０００兆瓦。

推廣新能源汽車方面，城市新增、更新的公交車全部使用電動汽車或氫燃料電池車，各地市

新增或更新的城市物流配送、輕型郵政快遞、輕型環衛車輛使用新能源汽車比例達到８０％以上

。大力推進新建和既有停車場的汽車充（換）電設施設備建設，鼓勵內部充（換）電設施設備向

社會公眾開放。到２０２５年，全省新能源汽車新車銷量達到汽車銷售總量的２０％左右。

《方案》指出，推進建設建築光伏一體化，推動太陽能光熱系統在中低層住宅、酒店、宿捨

、公寓建築中應用。完善公共供水管網設施，提升供水管網漏損控制水平。到２０２５年，城鎮

新建建築全面執行綠色建築標準，新增嶺南特色超低能耗、近零能耗建築２００萬平方米，完成

既有建築節能綠色改造面積２６００萬平方米以上，新增太陽能光電建築應用裝機容量１０００

兆瓦。

《方案》並設２０２５年目標，屆時全省單位地區生產總值能源消耗比２０２０年下降

１４％，能源消費總量得到合理控制，化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發性有機物重點工程減

排量分別達１９﹒７３萬噸、０﹒９８萬噸、７﹒３８萬噸和４﹒９９萬噸。（ｄｗ）

