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AH股新聞

16/09/2022 09:32

【聚焦人幣】外資連七個月減持中國銀行間債券，惟續小幅增持國債

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據《路透》周四（１５日）根據中債登最新數據計算，境外機
構投資者８月連續第七個月減持中國銀行間債券，規模２７８億元（人民幣．下同），環比減持
力度繼續放緩；連續七個月累計減持中債登債券規模達５００３億元。不過，境外機構投資者連
續第二個月小幅增持中國國債，規模２３億元；但同時，減持政策性銀行債２８７億元，減持規
模較前月的２２４億元稍增。
　　中債登公布的統計月報還顯示，期末境外機構中債登債券托管餘額３２３３２億元，境外機
構中債登國債托管餘額為２３２５２億元，政金債托管餘額為８０３３億元。
　
＊８月境外機構持有銀行間債券規模續降＊
　
　　此外，人行上海總部１５日發布８月份境外機構投資銀行間債券市場簡報顯示，截至
２０２２年８月末，境外機構持有銀行間市場債券３﹒４８萬億元，較上月末的３﹒５１萬億元
續降，約佔銀行間債券市場總托管量的２﹒８％。
　　從券種看，境外機構的主要托管券種是國債，托管量為２﹒３３萬億元，佔比６６﹒９％；
其次是政策性金融債，托管量為０﹒８１萬億元，佔比２３﹒４％。８月份，境外機構在銀行間
債券市場的現券交易量約為１﹒２７萬億元，日均交易量約為５５３億元。（ｗｌ）

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