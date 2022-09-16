《經濟通通訊社１６日專訊》據《路透》周四（１５日）根據中債登最新數據計算，境外機

構投資者８月連續第七個月減持中國銀行間債券，規模２７８億元（人民幣．下同），環比減持

力度繼續放緩；連續七個月累計減持中債登債券規模達５００３億元。不過，境外機構投資者連

續第二個月小幅增持中國國債，規模２３億元；但同時，減持政策性銀行債２８７億元，減持規

模較前月的２２４億元稍增。

中債登公布的統計月報還顯示，期末境外機構中債登債券托管餘額３２３３２億元，境外機

構中債登國債托管餘額為２３２５２億元，政金債托管餘額為８０３３億元。



＊８月境外機構持有銀行間債券規模續降＊



此外，人行上海總部１５日發布８月份境外機構投資銀行間債券市場簡報顯示，截至

２０２２年８月末，境外機構持有銀行間市場債券３﹒４８萬億元，較上月末的３﹒５１萬億元

續降，約佔銀行間債券市場總托管量的２﹒８％。

從券種看，境外機構的主要托管券種是國債，托管量為２﹒３３萬億元，佔比６６﹒９％；

其次是政策性金融債，托管量為０﹒８１萬億元，佔比２３﹒４％。８月份，境外機構在銀行間

債券市場的現券交易量約為１﹒２７萬億元，日均交易量約為５５３億元。（ｗｌ）

