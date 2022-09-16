《經濟通通訊社１６日專訊》國務院辦公廳日前發布關於進一步優化營商環境降低市場主體

制度性交易成本的意見，其中提到，著力規範金融服務收費。鼓勵證券、基金、擔保等機構進一

步降低服務收費，推動金融基礎設施合理降低交易、托管、登記、清算等費用。Ａ場券商股早盤

急瀉，其中東方財富（深：３０００５９）跌勢最勁，現仍挫１２﹒１％，報１９﹒６５元（人

民幣．下同）。

針對股價急瀉，內媒《２１世紀財經》引述東方財富投資者關係部門相關人士回應表示，目

前公司還沒有收到具體政策安排的通知，同時公司的佣金率停留在萬分之２﹒５的水平。上述人

士強調，目前公司經營一切正常，今天的股價表現可能是市場環境方面的問題，同行業其他公司

今天股價表現都不是特別好。

東方財富機構持股數量可見，截止２０２２年６月３０日，社保基金、陸股通、ＱＦＩＩ、

券商集合理財、基金等都參與持有，其中１２７家基金機構合計持有２５５０７５﹒０７萬股，

較一季度增加１０５８５４﹒７６萬股，若以今日開盤價２２﹒２元計算，基金機構目前合計日

浮虧６５億元。

國辦發布的上述《意見》還要求規範銀行服務市場調節價管理，加強服務外包與服務合作管

理，設定服務價格行為監管紅線，加快修訂《商業銀行服務價格管理辦法》。鼓勵銀行等金融機

構對小微企業等予以合理優惠，適當減免帳戶管理服務等收費。堅決查處銀行未按照規定進行服

務價格信息披露以及在融資服務中不落實小微企業收費優惠政策、轉嫁成本、強制捆綁搭售保險

或理財產品等行為。（ｗｌ）

