《經濟通通訊社１６日專訊》滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）昨日失守三千二

後，今早再低開０﹒３２％，報３１８９﹒８３點，深綜指低開０﹒２６％，美國大幅加息預期

下全球能源需求轉弱，煤炭、石油股走低，而養殖股造好。

巿場預期聯儲局下周大幅加息以對抗頑固的通脹，加上內地大型銀行下調存款利率不利吸資

，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）昨晚曾跌穿７算，低見７﹒０１９３，為２０２０年７月以來首

次失守此關口。《上海證券報》引述匯率專家指，市場執著於「穿７」並無意義，因人民幣匯率

波動彈性變大已是常態，且近期人民幣主要限於和美元匯兌偏弱，而對一籃子貨幣依然維持強勢

。報道又稱，近期國內經濟修復勢頭增強，中國國際收支狀況有望保持順差局面，人民幣匯率快

速回落的勢頭或扭轉，重回有序、平穩的雙向波動。

人行連續第３７日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平，為２％。

今日有２０億元逆回購到期，完全對沖到期量。公開市場全口徑計，本周淨回籠２０２０億元。

中國國家主席習近平在烏茲別克與俄羅斯總統普京舉行雙邊會見，就中俄關係和共同關心的

國際和地區問題交換意見，習近平表示願同俄方在涉及彼此核心利益問題上相互有力支持，普京

形容俄中全面戰略協作夥伴關係穩固如山。

外界關注「二十大」結束後內地防疫政策會否出現大調整，但多家外資大行的經濟分析師最

近認為未必會放寬防疫限制。日前部分地方衛健、疾控部門在新媒體帳號都發文稱，「動態清零

」將作為一項基本國策長期堅持下去，對此多家內媒日前統一發文「補鑊」，稱這一說法嚴重不

實，國家疾病預防控制局副局長常繼樂沒有說過這句話。（ｅｙ）

