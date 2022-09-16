《經濟通通訊社１６日專訊》中國經濟有復甦跡象，有「三頭馬車」之稱的固投、消費及工

業８月數據全線高於預期。不過美元強勢持續，加上內地大型銀行下調存款利率不利吸資，人民

幣在岸價自２０２０年７月以來首次跌穿７算，市場憂慮加劇，滬深股市半日表現偏軟。券商、

保險、油氣、煤炭等板塊跌幅居前，滬綜指開市跌０﹒３２％，之後愈跌愈多，半日收跌

０﹒９６％，報３１６９﹒１４點；深成指跌０﹒９２％；創業板指數更跌１﹒３２％。

交投再次趨淡，兩市半日成交４６８９億元（人民幣．下同），較上日同時段成交大減

１８﹒４％。

人民幣在岸價（ＣＮＹ）早段跌穿７算，自２０２０年７月以來首次，低見７﹒０１４３，

最新跌逾３００點子。離岸價（ＣＮＨ）低見７﹒０３１６；最新報７﹒０２７８，跌１４７點

子。人民幣兌美元中間價報６﹒９３０５，創逾兩年低。

國家統計局公布，８月規模以上工業增加值同比增４﹒２％，優於預期的增３﹒８％，比上

月加快０﹒４個百分點。８月社會消費品零售總額３６２５８億元，同比增長５﹒４％，大勝預

期增３﹒５％，比上月加快２﹒７個百分點。首８月全國固定資產投資３６７１０６億元，同比

增長５﹒８％，略勝預期增５﹒５％，比１－７月份加快０﹒１個百分點。統計局新聞發言人付

凌暉表示，８月份國民經濟頂住多種超預期因素影響，延續恢復發展態勢，生產需求穩中有升，

就業物價總體穩定，主要指標出現積極變化。



＊地產投資走弱疊加人幣貶，地產股齊走低＊



１－８月全國房地產開發投資同比下降７﹒４％，降幅較１－７月續擴大１個百分點，數據

走弱，加上人民幣匯率貶值影響房企償還外債能力，地產股走低，沙河股份

（深：００００１４）挫６﹒２％，京投發展（滬：６００６８３）跌４﹒９％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌２﹒８％，保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒７％，金地集團

（滬：６００３８３）跌２﹒１％，招商蛇口（深：００１９７９）、萬科Ａ

（深：０００００２）跌１％。

８月份進口煤炭２９４６萬噸，同比增長５％，Ａ場煤炭股遇沽壓，安源煤業

（滬：６００３９７）挫８﹒３％，鄭州煤電（滬：６００１２１）急跌５﹒５％，潞安環能

（滬：６０１６９９）、平煤股份（滬：６０１６６６）、兗礦能源（滬：６００１８８）瀉逾

４％，靖遠煤電（深：０００５５２）跌３﹒９％，晉控煤業（滬：６０１００１）跌２﹒７％

。



＊要求降服務費，券商股捱沽＊



國務院辦公廳日前發布意見，其中提到著力規範金融服務收費。鼓勵證券、基金、擔保等機

構進一步降低服務收費，推動金融基礎設施合理降低交易、托管、登記、清算等費用。券商股急

瀉，東方財富 （深：３０００５９）稱未收通知要求降服務費但跌勢最勁，半日大跌

１２﹒９％，廣發證券（深：０００７７６）跌７﹒６％，中信建投（滬：６０１０６６）跌

６﹒１％，長城證券（深：００２９３９）跌３﹒９％，中金公司（滬：６０１９９５）跌近

３％，晶科科技（滬：６０１７７８）跌１﹒４％。

波音公司高管表示，由於中美政治緊張局勢導致交付混亂，將開始將一些指定給中國客戶的

７３７ ＭＡＸ噴氣式飛機轉售予其他買家，因不能無限期地等待。三大民航股回軟，南航

（滬：６０００２９）跌１﹒７％，東航（滬：６００１１５）、國航（滬：６０１１１１）跌

近１％。（ｃａ）

