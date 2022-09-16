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AH股新聞

16/09/2022 11:37

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒９６％，三頭馬車勝預期惟人幣貶

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國經濟有復甦跡象，有「三頭馬車」之稱的固投、消費及工
業８月數據全線高於預期。不過美元強勢持續，加上內地大型銀行下調存款利率不利吸資，人民
幣在岸價自２０２０年７月以來首次跌穿７算，市場憂慮加劇，滬深股市半日表現偏軟。券商、
保險、油氣、煤炭等板塊跌幅居前，滬綜指開市跌０﹒３２％，之後愈跌愈多，半日收跌
０﹒９６％，報３１６９﹒１４點；深成指跌０﹒９２％；創業板指數更跌１﹒３２％。
　　交投再次趨淡，兩市半日成交４６８９億元（人民幣．下同），較上日同時段成交大減
１８﹒４％。
　　人民幣在岸價（ＣＮＹ）早段跌穿７算，自２０２０年７月以來首次，低見７﹒０１４３，
最新跌逾３００點子。離岸價（ＣＮＨ）低見７﹒０３１６；最新報７﹒０２７８，跌１４７點
子。人民幣兌美元中間價報６﹒９３０５，創逾兩年低。
　　國家統計局公布，８月規模以上工業增加值同比增４﹒２％，優於預期的增３﹒８％，比上
月加快０﹒４個百分點。８月社會消費品零售總額３６２５８億元，同比增長５﹒４％，大勝預
期增３﹒５％，比上月加快２﹒７個百分點。首８月全國固定資產投資３６７１０６億元，同比
增長５﹒８％，略勝預期增５﹒５％，比１－７月份加快０﹒１個百分點。統計局新聞發言人付
凌暉表示，８月份國民經濟頂住多種超預期因素影響，延續恢復發展態勢，生產需求穩中有升，
就業物價總體穩定，主要指標出現積極變化。
　
＊地產投資走弱疊加人幣貶，地產股齊走低＊
　
　　１－８月全國房地產開發投資同比下降７﹒４％，降幅較１－７月續擴大１個百分點，數據
走弱，加上人民幣匯率貶值影響房企償還外債能力，地產股走低，沙河股份
（深：００００１４）挫６﹒２％，京投發展（滬：６００６８３）跌４﹒９％，新城控股
（滬：６０１１５５）跌２﹒８％，保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒７％，金地集團
（滬：６００３８３）跌２﹒１％，招商蛇口（深：００１９７９）、萬科Ａ
（深：０００００２）跌１％。
　　８月份進口煤炭２９４６萬噸，同比增長５％，Ａ場煤炭股遇沽壓，安源煤業
（滬：６００３９７）挫８﹒３％，鄭州煤電（滬：６００１２１）急跌５﹒５％，潞安環能
（滬：６０１６９９）、平煤股份（滬：６０１６６６）、兗礦能源（滬：６００１８８）瀉逾
４％，靖遠煤電（深：０００５５２）跌３﹒９％，晉控煤業（滬：６０１００１）跌２﹒７％

　　
＊要求降服務費，券商股捱沽＊
　
　　國務院辦公廳日前發布意見，其中提到著力規範金融服務收費。鼓勵證券、基金、擔保等機
構進一步降低服務收費，推動金融基礎設施合理降低交易、托管、登記、清算等費用。券商股急
瀉，東方財富　（深：３０００５９）稱未收通知要求降服務費但跌勢最勁，半日大跌
１２﹒９％，廣發證券（深：０００７７６）跌７﹒６％，中信建投（滬：６０１０６６）跌
６﹒１％，長城證券（深：００２９３９）跌３﹒９％，中金公司（滬：６０１９９５）跌近
３％，晶科科技（滬：６０１７７８）跌１﹒４％。
　　波音公司高管表示，由於中美政治緊張局勢導致交付混亂，將開始將一些指定給中國客戶的
７３７　ＭＡＸ噴氣式飛機轉售予其他買家，因不能無限期地等待。三大民航股回軟，南航
（滬：６０００２９）跌１﹒７％，東航（滬：６００１１５）、國航（滬：６０１１１１）跌
近１％。（ｃａ）

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