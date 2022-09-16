《經濟通通訊社１６日專訊》中國８月工業增加值、零售及固定資產投資數據全勝預期。不

過美元強勢持續，加上內地大型銀行下調存款利率不利吸資，人民幣在岸價自２０２０年７月以

來首次跌穿７算，市場憂慮加劇，券商、保險、油氣、煤炭等板塊跌幅居前，兩市超３３００股

飄綠。

內地股市開市表現已經偏軟，滬綜指開市跌０﹒３２％，之後愈跌愈多，現挫１﹒２％，報

３１６１﹒４點；深成指跌１﹒２１％；創業板指數更跌１﹒３３％。

國家統計局公布，８月規模以上工業增加值同比增４﹒２％，優於預期的增３﹒８％，比上

月加快０﹒４個百分點。８月社會消費品零售總額３６２５８億元（人民幣．下同），同比增長

５﹒４％，大勝預期增３﹒５％，比上月加快２﹒７個百分點。首８月全國固定資產投資

３６７１０６億元，同比增長５﹒８％，略勝預期增５﹒５％，比１－７月份加快０﹒１個百分

點。統計局新聞發言人付凌暉表示，總的來看，８月份國民經濟頂住多種超預期因素影響，延續

恢復發展態勢，生產需求穩中有升，就業物價總體穩定，主要指標出現積極變化。

人民幣在岸價（ＣＮＹ）早段跌穿７算，自２０２０年７月以來首次，低見７﹒０１４３，

最新跌逾３００點子。離岸價（ＣＮＨ）低見７﹒０３１６；最新報７﹒０２７８，跌１４７點

子。人民幣兌美元中間價報６﹒９３０５，較上日報６﹒９１０１，跌２０４點子或０﹒３％，

創逾兩年低。（ｃａ）

