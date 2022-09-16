《經濟通通訊社１６日專訊》內地股市尾段「倒水」，券商、房地產、煤炭等板塊跌幅居前

，兩市超４１００股飄綠。特別是券商板塊午後跌幅擴大至逾５％，繼續領跌兩市，有「券茅」

之稱的東方財富（深：３０００５９）持續瀉逾一成。滬綜指跌幅擴至近２％，現挫１﹒９６％

，報３１３７﹒２９點，為５月３０日以來新低，深成指跌１﹒９７％；創業板指數更跌

２﹒０７％。

市場猜測券商股本輪血洗，或與國辦法布《關於進一步優化營商環境降低市場主體制度性交

易成本的意見》提及券商基金降費有關。不過東方財富表示，目前公司還沒有收到具體政策安排

的通知，同時公司的佣金率停留在萬分之２﹒５的水平。國泰君安非銀分析師劉欣琦認為，此降

費非彼降費。《意見》是國辦為優化營商環境所做的舉措，不是專門針對金融行業。其中幾乎涉

及各類政府、公用事業、協會商會等制度性及牌照性收費。從目的來理解此次降費，可以預測降

費的主要對象是制度性（牌照性）帶來的高收費，基於市場原則的合理收費預計不會受到嚴格的

管制。與此同時，《意見》將推動金融行業回歸本質，隨著牌照紅利價值下降，具有產品化、投

資能力的機構將受益。（ｃａ）



