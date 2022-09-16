《經濟通通訊社１６日專訊》儘管新冠疫情在全國多數省份散發、且極端高溫乾旱天氣影響

生產生活等，內地８月工業增加值、零售及固定資產投資數據全勝預期。不過離岸、在岸人民幣

時隔逾兩年再次「破７」，亮麗數據未能逼退市場寒意，券商、地產股跌幅居前，兩市超

４２００股飄綠。滬綜指低開０﹒３２％後愈跌愈多，尾段更出現插水，並以全日最低位收市，

收跌２﹒３％，為５月３０日以來的逾三個月新低，全周累挫４﹒２％。深市同樣跌得深，深成

指、創業板指均收挫２﹒３％。

兩市全日成交７９９４億元（人民幣．下同），按日大減１３％，外資從陸股通淨流出約

４５億元。

國家統計局公布，８月規模以上工業增加值同比增４﹒２％，優於預期的增３﹒８％，創五

個月新高。８月社會消費品零售總額同比增長５﹒４％，大勝預期增３﹒５％，比上月加快

２﹒７個百分點，增速為半年來最高。首８月全國固定資產投資３６７１０６億元，同比增長

５﹒８％，略勝預期增５﹒５％。不過，市場解讀指出，消費受中上旬疫情影響，實際表現有所

下滑，但在去年低基數影響下同比讀數有所回升，疫情防控以及地產市場持續疲弱，將繼續遏制

經濟，復甦的基礎並不穩固。



＊券商股跌幅居前，東方財富挫逾一成＊



券商股遭血洗，市場猜測或與國辦法布《關於進一步優化營商環境降低市場主體制度性交易

成本的意見》提及券商基金降費有關。不過國泰君安認為，此降費非彼降費。《意見》是國辦為

優化營商環境所做的舉措，不是專門針對金融行業。東方財富（深：３０００５９）跌勢最勁，

公司稱目前還沒有收到具體政策安排的通知，收挫１０﹒８％。國聯證券（滬：６０１４５６）

大跌７﹒７％，廣發證券（深：０００７７６）跌７﹒５％，中信建投（滬：６０１０６６）跌

７％，長城證券（深：００２９３９）跌６﹒４％，中銀證券（滬：６０１６９６）、浙商證券

（滬：６０１８７８）跟挫６％

統計局國民經濟綜合統計司司長付凌暉表示，整個房地產市場仍然還處在下行過程中，房地

產開發投資同比降幅比上月擴大；另外內地樓市政策反覆，青島官方刪「二手房不再限購」內容

，地產股午後跌幅加大，沙河股份（深：００００１４）跌停，粵宏遠Ａ（深：０００５７３）

、中國武夷（深：０００７９７）急跌８﹒８％，京投發展（滬：６００６８３）跌８﹒５％，

深深房Ａ（深：００００２９）跌６﹒９％，新城控股（滬：６０１１５５）跌６﹒１％，金地

集團（滬：６００３８３）跌５﹒３％。



＊國產軟件、網絡安全概念逆市揚＊



當局提升對網絡安全的關注，國產軟件、網絡安全概念逆市活躍，吉大正元

（深：００３０２９）、中國軟件（滬：６００５３６）漲停，佳緣科技（深：３０１１１７）

飆升８﹒３％，納思達（深：００２１８０）漲５﹒５％，東方通（深：３００３７９）升近半

成，奇安信（滬：６８８５６１）升５﹒８％，安恒信息（滬：６８８０２３）升３﹒９％。

Ｃ９１９大型客機系列型總設計師吳光輝透露，ＣＲ９２９已確定總體技術方案，大飛機未

來２０年或超２萬億市場空間。大飛機板塊異動拉升，通達股份（深：００２５６０）漲停，康

躍科技（深：３００３９１）升６﹒４％，鋼研納克（深：３００７９７）、中航高科

（滬：６００８６２）齊揚升３﹒９％，鋼研高納（深：３０００３４）升２﹒３％，航亞科技

（滬：６８８５１０）升近３％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９３２﹒６８ －２﹒３５

上證綜合指數 ３１２６﹒４０ －２﹒３０ ３５５１﹒００

深證綜合指數 １１２６１﹒５０ －２﹒３０ ４４４３﹒００

上證Ｂ股指數 ３０９﹒６６ －０﹒９９ ３﹒７４

深證Ｂ股指數 １１８５﹒４７ －１﹒２８ １﹒０５

上證１８０指數 ８３５２﹒６３ －２﹒４６

上證３８０指數 ５７２３﹒７７ －２﹒２３

深證成份指數 ２００５﹒６０ －２﹒２５

中小創新指數 ２２８０﹒６８ －１﹒９５

深圳創業板指數 ２３６７﹒４０ －２﹒３４

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