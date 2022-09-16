《經濟通通訊社１６日專訊》上證１８０指數半日跌１﹒２５％，報８４５６﹒６２點，上

證３８０指數半日跌０﹒６２％，報５８１８﹒２３點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５２７﹒７７億元，賣盤超買盤，

淨流出７﹒７７億元。

國家統計局公布，今年１－８月，全國房地產開發投資９０８０９億元，同比下降７﹒４％

，降幅較１－７月續擴大１個百分點。人民幣匯率貶值影響房企償還外債能力，加上數據走弱，

地產股走低，京投發展（滬：６００６８３）跌４﹒９％，新城控股（滬：６０１１５５）跌

２﹒８％，保利發展（滬：６０００４８）跌２﹒７％。

國家統計局今日公布的能源生產數據顯示，８月份，生產原煤３﹒７億噸，與上月基本持平

，同比增長８﹒１％；進口煤炭２９４６萬噸，同比增長５％，上月為下降２１﹒８％。進口煤

炭終轉升，煤炭股遇沽壓，安源煤業（滬：６００３９７）瀉８﹒３％，鄭州煤

（滬：６００１２１）挫逾半成。

波音公司高管表示，由於中美政治緊張局勢導致交付混亂，將開始將一些指定給中國客戶的

７３７ ＭＡＸ噴氣式飛機轉售予其他買家，因不能無限期地等待。三大民航股回軟，南航

（滬：６０００２９）跌１﹒７％，東航（滬：６００１１５）、國航（滬：６０１１１１）跌

近１％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

