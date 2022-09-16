《經濟通通訊社１６日專訊》上證１８０指數今日收跌２﹒４６％，報８３５２﹒６３點，

上證３８０指數收跌２﹒２３％，報５７２３﹒７７點。

內地多家國有大型銀行，自昨日（１５日）起集體下調存款利率，１年期和５年期存款利率

下調１０個基點，３年期存款利率下調１５個基點。銀行股隨大市普遍偏弱，建設銀行

（滬：６０１９３９）跌０﹒９％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌０﹒７％，中國銀行

（滬：６０１９８８）跌１﹒３％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒７％。

青島住房和城鄉建設局昨日（１５日）公布二手住房不再限購，惟時隔一日，其將「二手房

不再限購」相關內容刪除。樓市政策反覆，地產股午後跌幅明顯加大，新城控股

（滬：６０１１５５）急插６﹒１％，金地集團（滬：６００３８３）急跌５﹒３％，華發股份

（滬：６００３２５）大跌５﹒２％。

國家統計局今日公布的能源生產數據顯示，８月份，生產原煤３﹒７億噸，與上月基本持平

，同比增長８﹒１％；進口煤炭２９４６萬噸，同比增長５％，上月為下降２１﹒８％。進口煤

炭終轉升，煤炭股遇沽壓，安源煤業（滬：６００３９７）瀉９﹒７％，鄭州煤

（滬：６００１２１）挫７﹒１％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

