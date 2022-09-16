  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

16/09/2022 15:16

《滬股通》上證１８０收跌２﹒４６％，上證３８０跌２﹒２３％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》上證１８０指數今日收跌２﹒４６％，報８３５２﹒６３點，
上證３８０指數收跌２﹒２３％，報５７２３﹒７７點。
　　內地多家國有大型銀行，自昨日（１５日）起集體下調存款利率，１年期和５年期存款利率
下調１０個基點，３年期存款利率下調１５個基點。銀行股隨大市普遍偏弱，建設銀行
（滬：６０１９３９）跌０﹒９％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌０﹒７％，中國銀行
（滬：６０１９８８）跌１﹒３％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒７％。
　　青島住房和城鄉建設局昨日（１５日）公布二手住房不再限購，惟時隔一日，其將「二手房
不再限購」相關內容刪除。樓市政策反覆，地產股午後跌幅明顯加大，新城控股
（滬：６０１１５５）急插６﹒１％，金地集團（滬：６００３８３）急跌５﹒３％，華發股份
（滬：６００３２５）大跌５﹒２％。
　　國家統計局今日公布的能源生產數據顯示，８月份，生產原煤３﹒７億噸，與上月基本持平
，同比增長８﹒１％；進口煤炭２９４６萬噸，同比增長５％，上月為下降２１﹒８％。進口煤
炭終轉升，煤炭股遇沽壓，安源煤業（滬：６００３９７）瀉９﹒７％，鄭州煤
（滬：６００１２１）挫７﹒１％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回AH股新聞

上一篇新聞︰16/09/2022 15:16  《滬股通》滬股通額度全日用２億元，外資流出４５億元

下一篇新聞︰16/09/2022 15:13  《中國要聞》栗戰書：冀加強與南韓在供應鏈合作，及加快自貿談判

其他AH股新聞
More

16/09/2022 15:16  《深股通》深股通全日流出近１３億元，外資連續三日淨流出

16/09/2022 15:16  《深股通》深成指收跌２﹒３％，中小創新指跌１﹒９５％

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金