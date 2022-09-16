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AH股新聞

16/09/2022 15:16

《滬股通》滬股通額度全日用２億元，外資流出４５億元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５１７﹒６７億元，用２﹒３３億元或０﹒４％。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出４５﹒１２億元，連續三日淨流出。
（ｄｗ）

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