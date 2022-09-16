《經濟通通訊社１６日專訊》深證成指半日跌０﹒９２％，報１１４２１﹒０３點，深證中

小創新指數半日跌０﹒２５％，報２３２０﹒０５點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３６﹒３９億元，賣盤超買盤，

淨流出１６﹒３９億元。

國務院辦公廳印發《關於進一步優化營商環境降低市場主體制度性交易成本的意見》，提出

要鼓勵證券、基金、擔保等機構進一步降低服務收費，對券商板塊產生利淡影響。券商股今早嚴

重受壓，東方財富（深：３０００５９）大跌１２﹒９％，長城證券（深：００２９３９）跌

３﹒９％。

繼大型噴氣式民用飛機Ｃ９１９預計將在１９日取得民航適航證後，有消息指中俄合研的遠

程寬體客機ＣＲ９２９已確定總體技術方案。大飛機板塊延續強勢，通達股份

（深：００２５６０）漲停，航發控制（深：０００７３８）漲４﹒７％，中航西飛

（深：０００７６８）揚１﹒７％，中航光電（深：００２１７９）彈１﹒２％。

華為Ｍａｔｅ５０系列發布後，迎來訂購熱潮。鴻蒙概念股走強，中科創達

（深：３００４９６）升０﹒１％，軟通動力（深：３０１２３６）升０﹒２％，巨人網絡

（深：００２５５８）升０﹒２％，潤和軟件（深：３００３３９）漲近４％，新大陸

（深：０００９９７）升２﹒２％，天融信（深：００２２１２）升２﹒９％，華軟科技

（深：００２４５３）升２﹒１％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

