《經濟通通訊社１６日專訊》深證成指今日收跌２﹒３％，報１１２６１﹒５點，深證中小

創新指數收跌１﹒９５％，報２２８０﹒６８點。

寧德時代（深：３００７５０）今日再跌１﹒１％，報４１０元人民幣，市值跌破萬億。其

表現拖累整個鋰電池板塊跌近３％，天齊鋰業（深：００２４６６）挫５﹒４％，億緯鋰能

（深：３０００１４）跌４﹒４％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）跌３﹒８％，格力電器

（深：０００６５１）跌１﹒５％，比亞迪（深：００２５９４）跌１﹒３％。

國務院辦公廳印發《關於進一步優化營商環境降低市場主體制度性交易成本的意見》，提出

要鼓勵證券、基金、擔保等機構進一步降低服務收費，對券商板塊產生利淡影響。券商股嚴重受

壓，東方財富（深：３０００５９）大跌１０﹒８％，長城證券（深：００２９３９）跌

６﹒４％。

繼大型噴氣式民用飛機Ｃ９１９預計將在１９日取得民航適航證後，有消息指中俄合研的遠

程寬體客機ＣＲ９２９已確定總體技術方案。大飛機板塊延續強勢，通達股份

（深：００２５６０）漲停，航發控制（深：０００７３８）漲３﹒２％，中航光電

（深：００２１７９）彈０﹒３％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

