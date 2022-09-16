《經濟通通訊社１６日專訊》繼大型噴氣式民用飛機Ｃ９１９預計將在１９日取得民航適航

證後，有消息指中俄合研的遠程寬體客機ＣＲ９２９已確定總體技術方案。大飛機板塊延續強勢

，通達股份（深：００２５６０）漲停，航發控制（深：０００７３８）漲４﹒５％，西部超導

（滬：６８８１２２）升２﹒８％，中航電子（滬：６００３７２）升２﹒２％，中航重機

（滬：６００７６５）升２﹒１％，中航西飛（深：０００７６８）揚１﹒５％，中航沈飛

（滬：６００７６０）升１﹒３％，中航光電（深：００２１７９）彈１﹒１％。

２０２２世界設計之都大會上，中國工程院院士、中國商用飛機有限責任公司首席科學家、

Ｃ９１９大型客機系列型總設計師吳光輝透露，ＣＲ９２９目前已確定飛機總體技術方案，選定

機身、尾翼結構部段供應商，正式轉入初步設計。目前中國商飛共有三個產品譜系，分別是支線

噴氣式客機ＡＲＪ２Ｉ、大型客機Ｃ９１９、中俄遠程寬體客機ＣＲ９２９。

券商人士表示，隨著國產型號市佔率的逐步提升，預估未來２０年國產客機交付數量約

３０００架，總價值超２萬億人民幣，行業複合增速超２０％。（ｊｔ）

