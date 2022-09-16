《經濟通通訊社１６日專訊》青島住房和城鄉建設局官方微信公眾號昨日（１５日）公布二

手住房不再限購，惟時隔一日，青島市住建局再發布消息，將「二手房不再限購」相關內容刪除

，並稱其餘政策未變。另外，據報蘇州多區恢復限購，非本地戶籍居民購房需３年內連續繳納６

個月社保或個稅證明。

內地樓市政策反覆，Ａ場地產股今早回吐昨日升幅後，午後跌幅明顯加大，其中，新城控股

（滬：６０１１５５）急插５﹒９％，金地集團（滬：６００３８３）急跌５﹒３％，濱江集團

（深：００２２４４）跌近５％，華發股份（滬：６００３２５）大跌４﹒９％，保利發展

（滬：６０００４８）跌３﹒６％，新湖中寶（滬：６００２０８）跌逾３％，招商積余

（深：００１９１４）跌近３％，萬科Ａ（深：０００００２）跌２﹒５％，上海臨港

（滬：６００８４８）跌２﹒４％，招商蛇口（深：００１９７９）跟跌０﹒４％。

１－８月份全國房地產開發投資下降７﹒４％，降幅比上個月擴大了１個百分點，商品房銷

售額下降２７﹒９％，降幅較１－７月收窄０﹒９個百分點。國家統計局國民經濟綜合統計司司

長付凌暉表示，儘管地產市場出現了一些積極變化，但是整個房地產市場仍然還處在下行過程中

，推動房地產市場平穩健康發展，仍然還要繼續付出努力。（ｊｔ）

