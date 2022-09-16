  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

16/09/2022 11:34

《債務風險》穆迪：地方政府財務不佳仍舉債投資科創，釀信用風險

　　《經濟通通訊社１６日專訊》近年來內地科創企業如雨後春筍般快速成長，部分企業已經成
功上市，市值以億元計，並進一步加強中國的科研力量，這有賴於中國對私募股權（ＰＥ）市場
的支持。國際信用評級公司穆迪發表報告稱，國有資本已成為中國私募股權市場的最大投資者，
但是部分省區存在濫用資金、管理不善、目標錯位等問題，擔心地方政府的不當行為會釀成信用
風險事件。
　　穆迪表示，國資參與私募股權市場有多方面的積極意義，例如支持新型戰略行業的增長等，
但是地方政府有可能會濫用基金以履行達成其政策目標，例如通過債務融資進行股權投資，這與
中央政府的目標相衝突，亦會進一步推高地方政府的債務水平。
　
＊點名貴州、甘肅和新疆面臨嚴重財政壓力＊
　
　　報告指，部分財務狀況不佳的地方政府，本身並不具備發展先進和新興產業的基礎條件，但
在ＰＥ市場的投資竟然佔了三成，穆迪擔憂地方政府在沒有審慎篩選和風險管理的情況下大碼投
資，可能會導致政府資源過度投資或錯配，投資回報不佳，而且ＰＥ項目投資期限較長，短期內
將對地方帶來財政壓力。穆迪在報告中特別點名了貴州、甘肅和新疆三個省級行政區，稱該三省
連續多年出現財政赤字和表外負債，但引導基金目標總額與一般預算收入的比率極高，財政面臨
嚴重壓力。（ｅｙ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金