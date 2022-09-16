《經濟通通訊社１６日專訊》近年來內地科創企業如雨後春筍般快速成長，部分企業已經成

功上市，市值以億元計，並進一步加強中國的科研力量，這有賴於中國對私募股權（ＰＥ）市場

的支持。國際信用評級公司穆迪發表報告稱，國有資本已成為中國私募股權市場的最大投資者，

但是部分省區存在濫用資金、管理不善、目標錯位等問題，擔心地方政府的不當行為會釀成信用

風險事件。

穆迪表示，國資參與私募股權市場有多方面的積極意義，例如支持新型戰略行業的增長等，

但是地方政府有可能會濫用基金以履行達成其政策目標，例如通過債務融資進行股權投資，這與

中央政府的目標相衝突，亦會進一步推高地方政府的債務水平。



＊點名貴州、甘肅和新疆面臨嚴重財政壓力＊



報告指，部分財務狀況不佳的地方政府，本身並不具備發展先進和新興產業的基礎條件，但

在ＰＥ市場的投資竟然佔了三成，穆迪擔憂地方政府在沒有審慎篩選和風險管理的情況下大碼投

資，可能會導致政府資源過度投資或錯配，投資回報不佳，而且ＰＥ項目投資期限較長，短期內

將對地方帶來財政壓力。穆迪在報告中特別點名了貴州、甘肅和新疆三個省級行政區，稱該三省

連續多年出現財政赤字和表外負債，但引導基金目標總額與一般預算收入的比率極高，財政面臨

嚴重壓力。（ｅｙ）

