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AH股新聞

16/09/2022 17:34

《打擊貪腐》中紀委：建設銀行原投資理財總監張龍接受調查

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據中央紀委國家監委駐中國建設銀行（００９３９）
（滬：６０１９３９）紀檢監察組、山東省紀委監委消息，建設銀行原投資理財總監張龍涉嫌嚴
重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國建設銀行紀檢監察組紀律審查和山東省平度市
監委監察調查。
　　中紀委並公布，國開證券原總裁候紹澤涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受調查。（ｗｌ）

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