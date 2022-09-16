《經濟通通訊社１６日專訊》據中央紀委國家監委駐中國建設銀行（００９３９）
（滬：６０１９３９）紀檢監察組、山東省紀委監委消息，建設銀行原投資理財總監張龍涉嫌嚴
重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國建設銀行紀檢監察組紀律審查和山東省平度市
監委監察調查。
中紀委並公布，國開證券原總裁候紹澤涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受調查。（ｗｌ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
16/09/2022 17:34
《打擊貪腐》中紀委：建設銀行原投資理財總監張龍接受調查
《經濟通通訊社１６日專訊》據中央紀委國家監委駐中國建設銀行（００９３９）
（滬：６０１９３９）紀檢監察組、山東省紀委監委消息，建設銀行原投資理財總監張龍涉嫌嚴
重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國建設銀行紀檢監察組紀律審查和山東省平度市
監委監察調查。
中紀委並公布，國開證券原總裁候紹澤涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受調查。（ｗｌ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
上一篇新聞︰16/09/2022 17:48 【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒０２億元，買盈富沽快手
16/09/2022 17:49 《國企紅籌》中國銀河今年第十期短期融資發行完畢，規模卅億人幣
16/09/2022 17:48 《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首
16/09/2022 17:48 《港股通》盈富基金為港股通（深）十大成交活躍股榜首
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰