《經濟通通訊社１６日專訊》儘管新冠疫情在全國多數省份散發、且極端高溫乾旱天氣影響

生產生活等，內地８月工業、投資和消費仍均超預期增長，其中工業同比增速創五個月新高，消

費增速為半年來最高；失業率亦繼續回落，尤其青年失業率也出現下行。渣打銀行中國高級經濟

師李煒表示，８月經濟超預期，但疫情防控以及房地產市場持續疲弱，將繼續遏制經濟，復甦的

基礎並不穩固。維持三季度中國經濟同比增長３﹒２％的預估不變。

李煒認為，化解樓市困境道阻且長，開放商面臨的資金窘迫可能延續到明年，在可預見的未

來進一步削弱房地產投資。樓市衝擊已經蔓延至大部分經濟領域，打擊水泥、鋼材以及家具等相

關聯的需求。外需放緩和樓市低迷，短期料將繼續遏制工業生產。



＊澳新：不能過度解讀８月數據，並非經濟全線回暖＊



澳新銀行高級經濟學家亦王蕊認為，非常意外數據看起來都還不錯。不過從分項來看，對工

業和消費有很大貢獻的是汽車，８月汽車製造業增加值同比增長３０﹒５％，汽車類零售同比增

１５﹒９％。因此，也不能過度解讀８月數據，這並非經濟全線的回暖。她強調，房地產依然非

常疲弱，儘管融資略有好轉，但房價環比還在跌、房地產投資也在收縮，地產短期不太能看到明

顯的回調。而且，外需也會大概率走弱，整體經濟前景還是偏弱的。（ｗｌ）

