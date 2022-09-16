《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局今日公布８月份７０個大中城市商品住宅售價變動

情況。統計局首席統計師繩國慶解讀指，８月份，７０個大中城市中商品住宅銷售價格下降城市

個數有所增加，各線城市漲幅回落或降幅擴大。



＊二線城市新樓價格環比由上漲轉持平＊



從環比看，８月份，７０個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比下降城市分

別有５０個和５６個，比上月分別增加１０個和５個。

８月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲０﹒１％，漲幅比上月回落０﹒２個百分

點；二手住宅銷售價格環比由上月上漲０﹒２％轉為持平。二線城市新建商品住宅銷售價格環比

由上月持平轉為下降０﹒２％；二手住宅銷售價格環比下降０﹒３％，降幅比上月擴大０﹒１個

百分點。三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比分別下降０﹒４％和０﹒５％，降幅比

上月分別擴大０﹒１和０﹒２個百分點。



＊三線城市二手樓價同比跌幅達４﹒２％＊



從同比看，７０個大中城市中，新建商品住宅銷售價格同比下降城市有４９個，比上月增加

１個；二手住宅銷售價格同比下降城市有６１個，個數與上月相同。

一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別上漲２﹒８％和０﹒８％，漲幅比上月

分別回落０﹒３和０﹒１個百分點。二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降

１﹒０％和２﹒８％，降幅比上月分別擴大０﹒５和０﹒３個百分點。三線城市新建商品住宅和

二手住宅銷售價格同比分別下降３﹒７％和４﹒２％，降幅比上月分別擴大０﹒５和０﹒３個百

分點。（ｃａ）

