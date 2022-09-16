《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，８月份火電、風電增速加快，太陽能發電有

所放緩，水電同比下降，核電降幅收窄。

８月份，發電８２４８億千瓦時，同比增長９﹒９％，增速比上月加快５﹒４個百分點，日

均發電２６６﹒１億千瓦時。１－８月份，發電５﹒６萬億千瓦時，同比增長２﹒５％。

其中，火電同比增長１４﹒８％，增速比上月加快９﹒５個百分點；風電增長２８﹒２％，

增速比上月加快２２﹒５個百分點；太陽能發電增長１０﹒９％，增速比上月回落２﹒１個百分

點；水電下降１１﹒０％，上月為增長２﹒４％；核電下降０﹒６％，降幅比上月收窄２﹒７個

百分點。



＊首八月進口煤炭同比降１４﹒９％＊



數據顯示，８月原煤生產保持穩定，進口由降轉升。８月份，生產原煤３﹒７億噸，與上月

基本持平，同比增長８﹒１％，增速比上月回落８﹒０個百分點，日均產量１１９５萬噸。進口

煤炭２９４６萬噸，同比增長５﹒０％，上月為下降２１﹒８％。１－８月份，生產原煤

２９﹒３億噸，同比增長１１﹒０％。進口煤炭１６７９８萬噸，同比下降１４﹒９％。



＊８月原油生產同比轉降，進口仍挫９﹒４％＊



８月份，生產原油１６９４萬噸，同比下降０﹒２％，上月為增長３﹒０％，日均產量

５４﹒６萬噸。進口原油４０３５萬噸，同比下降９﹒４％，降幅比上月收窄０﹒１個百分點。

１－８月份，生產原油１３６９４萬噸，同比增長３﹒２％。進口原油３３０１８萬噸，同比下

降４﹒７％。原油加工量降幅有所收窄。（ｃａ）

