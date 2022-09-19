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AH股新聞

19/09/2022 10:05

《Ａ股異動》浙江世寶Ａ漲停，現報１１﹒３元人幣

　　《經濟通通訊社１９日專訊》浙江世寶Ａ股（深：００２７０３）現漲停，報１１﹒３元（
人民幣．下同），升１０﹒０３％，最低價９﹒７元；成交６８６９﹒５６萬股，成交金額
７﹒３３億元；量比１０﹒１４倍，換手率１２﹒４２％。
　　浙江世寶Ｈ股（０１０５７）升８﹒１４％，報１﹒８６港元，最高價１﹒８８港元，最低
價１﹒６７港元；成交１２３１﹒４萬股，成交金額２２０８﹒９８萬港元；主動買沽比率
６３：３７，資金淨主動買入５７２﹒６３萬港元。浙江世寶Ａ股較Ｈ股呈５８８﹒０２％溢價

　　現時，上證綜合指數報３１２２，跌３點或０﹒１１％，成交１００２﹒５５億元。
　　深證成份指數報１１２４２，跌１８點或０﹒１６％，成交５７１﹒８３億元。
　　恒生指數報１８６２１，跌１３９點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報６３６０，跌６０
點或０﹒９４％；恒生科技指數報３７８３，跌７４點或１﹒９４％；主板成交２６６﹒６３億
港元。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　浙江世寶（深：００２７０３）　　　１１﹒３０　＋１０﹒０３
　　長安汽車（深：０００６２５）　　　１３﹒４３　　＋２﹒２８
　　贛鋒鋰業（深：００２４６０）　　　８０﹒２０　　＋２﹒７８
　　天齊鋰業（深：００２４６６）　　１０５﹒３９　　＋１﹒３２
　　立訊精密（深：００２４７５）　　　３３﹒３２　　－２﹒５２
　　比亞迪（深：００２５９４）　　　２７１﹒４０　　＋２﹒０４
　　億緯鋰能（深：３０００１４）　　　８４﹒１０　　＋３﹒８３
　　陽光電源（深：３００２７４）　　１１０﹒７６　　＋０﹒６１
　　寧德時代（深：３００７５０）　　４１６﹒１７　　＋１﹒５０
　　華寶新能（深：３０１３２７）　　２２８﹒４４　　－３﹒８１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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