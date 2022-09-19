《經濟通通訊社１９日專訊》浙江世寶Ａ股（深：００２７０３）現漲停，報１１﹒３元（

人民幣．下同），升１０﹒０３％，最低價９﹒７元；成交６８６９﹒５６萬股，成交金額

７﹒３３億元；量比１０﹒１４倍，換手率１２﹒４２％。

浙江世寶Ｈ股（０１０５７）升８﹒１４％，報１﹒８６港元，最高價１﹒８８港元，最低

價１﹒６７港元；成交１２３１﹒４萬股，成交金額２２０８﹒９８萬港元；主動買沽比率

６３：３７，資金淨主動買入５７２﹒６３萬港元。浙江世寶Ａ股較Ｈ股呈５８８﹒０２％溢價

。

現時，上證綜合指數報３１２２，跌３點或０﹒１１％，成交１００２﹒５５億元。

深證成份指數報１１２４２，跌１８點或０﹒１６％，成交５７１﹒８３億元。

恒生指數報１８６２１，跌１３９點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報６３６０，跌６０

點或０﹒９４％；恒生科技指數報３７８３，跌７４點或１﹒９４％；主板成交２６６﹒６３億

港元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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浙江世寶（深：００２７０３） １１﹒３０ ＋１０﹒０３

長安汽車（深：０００６２５） １３﹒４３ ＋２﹒２８

贛鋒鋰業（深：００２４６０） ８０﹒２０ ＋２﹒７８

天齊鋰業（深：００２４６６） １０５﹒３９ ＋１﹒３２

立訊精密（深：００２４７５） ３３﹒３２ －２﹒５２

比亞迪（深：００２５９４） ２７１﹒４０ ＋２﹒０４

億緯鋰能（深：３０００１４） ８４﹒１０ ＋３﹒８３

陽光電源（深：３００２７４） １１０﹒７６ ＋０﹒６１

寧德時代（深：３００７５０） ４１６﹒１７ ＋１﹒５０

華寶新能（深：３０１３２７） ２２８﹒４４ －３﹒８１

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（ｅｄ）

