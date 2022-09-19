《經濟通通訊社１９日專訊》浙江世寶Ａ股（深：００２７０３）現漲停，報１１﹒３元（
人民幣．下同），升１０﹒０３％，最低價９﹒７元；成交６８６９﹒５６萬股，成交金額
７﹒３３億元；量比１０﹒１４倍，換手率１２﹒４２％。
浙江世寶Ｈ股（０１０５７）升８﹒１４％，報１﹒８６港元，最高價１﹒８８港元，最低
價１﹒６７港元；成交１２３１﹒４萬股，成交金額２２０８﹒９８萬港元；主動買沽比率
６３：３７，資金淨主動買入５７２﹒６３萬港元。浙江世寶Ａ股較Ｈ股呈５８８﹒０２％溢價
。
現時，上證綜合指數報３１２２，跌３點或０﹒１１％，成交１００２﹒５５億元。
深證成份指數報１１２４２，跌１８點或０﹒１６％，成交５７１﹒８３億元。
恒生指數報１８６２１，跌１３９點或０﹒７５％；恒生中國企業指數報６３６０，跌６０
點或０﹒９４％；恒生科技指數報３７８３，跌７４點或１﹒９４％；主板成交２６６﹒６３億
港元。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
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浙江世寶（深：００２７０３） １１﹒３０ ＋１０﹒０３
長安汽車（深：０００６２５） １３﹒４３ ＋２﹒２８
贛鋒鋰業（深：００２４６０） ８０﹒２０ ＋２﹒７８
天齊鋰業（深：００２４６６） １０５﹒３９ ＋１﹒３２
立訊精密（深：００２４７５） ３３﹒３２ －２﹒５２
比亞迪（深：００２５９４） ２７１﹒４０ ＋２﹒０４
億緯鋰能（深：３０００１４） ８４﹒１０ ＋３﹒８３
陽光電源（深：３００２７４） １１０﹒７６ ＋０﹒６１
寧德時代（深：３００７５０） ４１６﹒１７ ＋１﹒５０
華寶新能（深：３０１３２７） ２２８﹒４４ －３﹒８１
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（ｅｄ）
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