《經濟通通訊社１９日專訊》京城股份Ａ股（滬：６００８６０）曾一度跌停，跌停價
１５﹒４４元（人民幣．下同），現報１５﹒４５元，跌９﹒９１％，最高價１７﹒３元；成交
１１７５﹒１４萬股，成交金額１﹒８９億元；量比１﹒７９倍，換手率３﹒６５％。
京城機電股份Ｈ股（００１８７）跌６﹒３６％，報３﹒２４港元，最低價３﹒２２港元，
最高價３﹒４４港元；成交１４０﹒２萬股，成交金額４６３﹒１５萬港元；主動買沽比率
３７：６３，資金淨主動賣出１０９﹒４８萬港元。京城股份Ａ股較Ｈ股呈４４０﹒０３％溢價
。
現時，上證綜合指數報３１１２，跌１３點或０﹒４３％，成交２７４９﹒３８億元。
深證成份指數報１１２００，跌６０點或０﹒５４％，成交１６０６﹒７５億元。
恒生指數報１８５４２，跌２１８點或１﹒１７％；恒生中國企業指數報６３３０，跌９０
點或１﹒４％；恒生科技指數報３７７１，跌８７點或２﹒２６％；主板成交７０６﹒６７億港
元。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
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京城股份（滬：６００８６０） １５﹒４５ －９﹒９１
三一重工（滬：６０００３１） １５﹒００ －３﹒８５
通威股份（滬：６００４３８） ４９﹒７８ ＋０﹒５２
貴州茅台（滬：６００５１９） １８６８﹒８３ ＋０﹒５３
山西汾酒（滬：６００８０９） ２９３﹒１４ ＋１﹒２６
隆基綠能（滬：６０１０１２） ４８﹒０５ －０﹒５２
賽力斯（滬：６０１１２７） ６７﹒１９ ＋６﹒５２
韋爾股份（滬：６０３５０１） ８６﹒２６ ＋３﹒０６
德邦科技（滬：６８８０３５） ７４﹒９５ ＋６２﹒５１
海光信息（滬：６８８０４１） ６２﹒９３ ＋０﹒５３
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（ｅｄ）
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