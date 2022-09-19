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AH股新聞

19/09/2022 14:48

《Ａ股異動》京城股份Ａ一度跌停，現報１５﹒４５元人幣

　　《經濟通通訊社１９日專訊》京城股份Ａ股（滬：６００８６０）曾一度跌停，跌停價
１５﹒４４元（人民幣．下同），現報１５﹒４５元，跌９﹒９１％，最高價１７﹒３元；成交
１１７５﹒１４萬股，成交金額１﹒８９億元；量比１﹒７９倍，換手率３﹒６５％。
　　京城機電股份Ｈ股（００１８７）跌６﹒３６％，報３﹒２４港元，最低價３﹒２２港元，
最高價３﹒４４港元；成交１４０﹒２萬股，成交金額４６３﹒１５萬港元；主動買沽比率
３７：６３，資金淨主動賣出１０９﹒４８萬港元。京城股份Ａ股較Ｈ股呈４４０﹒０３％溢價

　　現時，上證綜合指數報３１１２，跌１３點或０﹒４３％，成交２７４９﹒３８億元。
　　深證成份指數報１１２００，跌６０點或０﹒５４％，成交１６０６﹒７５億元。
　　恒生指數報１８５４２，跌２１８點或１﹒１７％；恒生中國企業指數報６３３０，跌９０
點或１﹒４％；恒生科技指數報３７７１，跌８７點或２﹒２６％；主板成交７０６﹒６７億港
元。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京城股份（滬：６００８６０）　　　１５﹒４５　　－９﹒９１
　　三一重工（滬：６０００３１）　　　１５﹒００　　－３﹒８５
　　通威股份（滬：６００４３８）　　　４９﹒７８　　＋０﹒５２
　　貴州茅台（滬：６００５１９）　１８６８﹒８３　　＋０﹒５３
　　山西汾酒（滬：６００８０９）　　２９３﹒１４　　＋１﹒２６
　　隆基綠能（滬：６０１０１２）　　　４８﹒０５　　－０﹒５２
　　賽力斯（滬：６０１１２７）　　　　６７﹒１９　　＋６﹒５２
　　韋爾股份（滬：６０３５０１）　　　８６﹒２６　　＋３﹒０６
　　德邦科技（滬：６８８０３５）　　　７４﹒９５　＋６２﹒５１
　　海光信息（滬：６８８０４１）　　　６２﹒９３　　＋０﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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