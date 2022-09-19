《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示

，發改委將認真落實新能源汽車產業發展規劃，持續促進新能源汽車產業高質量發展。會同有關

部門進一步研究完善新能源汽車政策體系，營造有利於新能源汽車發展政策環境；堅持「全國一

盤棋」優化新能源汽車產業布局，按照區域集聚、主體集中的原則，構建布局合理、發展有序、

運行高效的產業格局；鼓勵企業充分依託中國產業基礎，加強技術創新，加快突破新能源汽車關

鍵系統部件和基礎共性技術，持續提升全產業鏈核心競爭力；繼續以開放的姿態深化國際合作，

鼓勵中外雙方企業深化合作方式，拓展合作領域，實現更高水平的開放合作和互利共贏。

她指出，今年以來，新能源汽車保持快速增長，今年１－８月，新能源汽車產銷分別完成

３９７萬輛和３８６萬輛，同比增長１﹒２倍和１﹒１倍；出口３４萬輛，同比增長９７﹒４％

；新能源汽車銷量佔全部汽車銷量比重達到２２﹒９％；新能源汽車保有量超過１０００萬輛。

從更長周期看，近年來，中國新能源汽車產銷量快速增長，關鍵技術水平大幅提升，充電基

礎設施等配套服務體系不斷健全，可以說，中國新能源汽車產業已形成良好基礎，新能源汽車發

展進入全面市場化拓展期。

