《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示

，今年夏季，面對中國電力電量超預期增長，特別是有完整氣象記錄以來持續時間最長、範圍最

廣、強度最大的極端高溫天氣對電力保供的嚴峻考驗，發改委會同煤電油氣運保障工作部際協調

機製成員單位和各地區、有關企業，加強統籌協調，強化保電措施，狠抓工作落實，較好保障了

經濟社會發展和人民群眾度夏用電需求。

在應對四川高溫乾旱天氣、做好能源保供方面，一是跨區通道按最大能力支援。統籌調配全

網資源支援四川，安排８條入川電力通道全部滿送，單日最大支援電力達１２００萬千瓦，單日

最大支援電量達１﹒３２億千瓦時。

二是全力保障民生用電需求。指導地方政府及時啟動突發事件能源供應保障應急預案，協調

國家電網調集５０台應急發電車緊急馳援四川，保障民生和重點行業用電需求。

三是全力做好天然氣的供應保障。協調保障四川地區天然氣生產供應基本穩定，保障燃氣電

廠發電用氣充足供應。

她並表示，瀘定縣６﹒８級地震發生後，發改委立即啟動應急響應機制，同時，持續開展煤

電油氣運保障調度，第一時間與應急管理部、交通運輸部等單位和有關中央企業聯繫，密切關注

災情以及對煤炭、電力、油氣、交通等運行造成的影響，指導做好受損電力設施搶修恢復和抗震

救災能源保供工作。截至目前，災區供電已基本恢復，部分用戶按照當地政府要求暫未恢復供電

，已轉移至安置點供電。

