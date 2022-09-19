《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示

，為增加中秋、國慶等節日市場供應，近期已投放兩批中央豬肉儲備，近日還將投放第三批儲備

，並指導各地加大力度同步投放地方豬肉儲備。根據已投放數量和後期投放計劃，預計９月國家

和各地合計投放豬肉儲備２０萬噸左右，單月投放數量達到歷史最高水平，投放價格低於市場價

格。

她表示，考慮到當前生豬價格已處於較高水平，生豬養殖頭均利潤也明顯高於歷史平均水平

，如果價格進一步大幅上漲，可能導致產能過快增加、後期價格大幅下跌，不利於行業長期健康

發展，因此，今後幾個月，國家生豬價格調控工作的重點是防範價格過快上漲。

下一步，發改委將分批次持續投放中央豬肉儲備，並督促指導各地同步投放豬肉儲備，必要

時還會進一步加大投放力度，並加強市場監管和預期引導，促進市場和價格平穩運行。

她又表示，對於後期生豬市場供需和價格形勢，近日，發改委價格司多次組織有關方面進行

深入分析研判，各方分析認為，目前能繁母豬、新生仔豬、育肥豬存欄量均連續回升，加之天氣

轉涼後育肥豬生長速度加快，以及企業凍肉庫存處於較高水平、絕大部分將在年內供應市場，因

此今後一段時間生豬豬肉市場供應有保障，價格難以持續大幅上漲。

