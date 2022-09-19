《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》商務部最新公布，１－８月全國實際使用

外資（ＦＤＩ）１３８４﹒１億美元，同比增２０﹒２％，增速較１－７月收窄１﹒３個百分點

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國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示，當前中國利用外資面臨的外部環境更加複雜，存

在一些影響外商投資信心的因素。將聯合有關部門抓緊出台具體舉措，以製造業為重點，從三方

面促進外資擴增量穩存量提質量。要解決外商投資企業當前面臨的突出問題，在做好新冠肺炎疫

情防控前提下，便利外商投資企業商務人員往來；加強與外貿外資企業及其上下游企業的主動對

接，堅持一事一協調，保障運輸通暢。

她又指，今年以來，中國利用外資較快增長。其中，高技術產業利用外資同比增速高於總體

水平，中西部地區利用外資增速高於東部地區，外商投資產業結構和區域布局有所改善；美國、

德國、韓國等國家對華投資均實現兩位數增長，外資來源地更趨多元平衡。



＊抓緊出台外商投資產業目錄２０２２年版＊



孟瑋表示，將加大製造業引資力度。抓緊推動出台《鼓勵外商投資產業目錄（２０２２年版

）》，引導外資投向先進製造、高新技術、現代服務等領域及中西部和東北地區；支持製造業外

商投資企業進出口，引導製造業外商投資企業國內梯度轉移。

此外，加強外商投資促進和服務。組織實施國際產業投資合作系列活動，為跨國公司投資和

各地方招商引資搭建平台；健全重大和重點外資項目工作專班機制，加快推進項目簽約落地。

