《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示

，將充分發揮推進有效投資重要項目協調機製作用，按照「資金、要素跟著項目走」的要求，加

快推動第一批３０００億元（人民幣．下同）政策性開發性金融工具盡早形成實物工作量，同時

，著力用好新增３０００億元以上政策性開發性金融工具，做好項目篩選和推薦，加快資金投放

，督促地方抓住施工窗口期，推動項目盡快開工建設。

她指出，最近一個時期，在推進有效投資重要項目協調機制推動下，各有關部門加力推進有

效投資，第一批３０００億元政策性開發性金融工具已全部投放完畢。前８個月固定資產投資同

比增長５﹒８％，比前７個月加快０﹒１個百分點；其中，製造業投資、基礎設施投資分別增

１０﹒０％、８﹒３％，比前７個月分別加快０﹒１個、０﹒９個百分點。



＊正加快研究推動出台促進消費政策舉措＊



孟瑋表示，國內經濟恢復基礎仍不牢固，正處於經濟恢復緊要關口。在促進消費方面，發改

委正加快研究推動出台政策舉措，積極打造消費新場景，促進消費加快復甦。在助企紓困方面，

將圍繞緩繳部分行政事業性收費和保證金、支持民營企業健康發展等重點，加快推動出台一批政

策舉措，著力降低市場主體負擔，促進企業持續健康發展。

