《經濟通通訊１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



資本市場內在支撐有望逐步增強

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多位專家表示，隨著穩經濟一攬子政策落地見效、增量措施接續出力，經濟運行恢復發展態勢更

趨明顯。總體上，資本市場內在支撐力度有望逐步增強，中國股債匯市有望保持相對獨立和平穩

的運行態勢。



４隻硬科技ＥＴＦ產品獲批

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中證監官網顯示，追蹤科創板兩大重要主題指數－－科創芯片和科創材料的４隻ＥＴＦ產品１８

日獲得批復。業內人士預計，這４隻產品將會受到市場青睞，吸引一批專注於主題投資的新增資

金入市。



製造業投資有望保持較快增長

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國家統計局日前公布數據顯示，今年前８個月，製造業投資保持了較快增長，與基建投資一道，

共同驅動固定資產投資加快增長，擴大有效需求。專家表示，製造業投資有望繼續保持較高增速

水平。





《上海證券報》



科創芯片ＥＴＦ和新材料ＥＴＦ獲批

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追蹤科創板兩大重要主題指數－－芯片和新材料的４隻ＥＴＦ產品１８日獲得中證監批復，包括

南方上證科創板新材料ＥＴＦ、博時上證科創板新材料ＥＴＦ、嘉實上證科創板芯片ＥＴＦ、華

安上證科創板芯片ＥＴＦ。



上海進入「進博時間」

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「我們已經進入了『進博時間』！」進博局副局長劉福學日前表示，接下來，進博局將堅持高標

準、高質量推進籌辦工作，力爭讓所有參展企業都在這個平台上展現自身優勢，拓展業務，收穫

滿滿。



首批兩隻中證機床ＥＴＦ獲批

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華夏基金、國泰基金９月１６日上報的兩隻中證機床ＥＴＦ已於１８日獲得中證監批復。這是中

證監首次批復機床領域的基金產品。





《證券時報》



聚力製造風帆勁，潮起東南「閩」於行

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毗鄰浙江和廣東兩大經濟強省，福建地理位置獨特，上半年ＧＤＰ總量２﹒４６萬億元人民幣，

同比增４﹒６％，增速在沿海省份中奪魁。截至上半年，福建共有１６６家Ａ股上市公司，數量

居全國第七，Ａ股上市公司總市值３﹒６３萬億元人民幣。



上交所：註冊制改革需要更高質量的會計信息

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上交所副總經理董國群日前在上海立信會計金融學院和立信會計師事務所聯合主辦的論壇上表示

，提高會計信息質量是推動資本市場健康發展的內在要求，也是服務實體經濟的重要方式。註冊

制改革需要更高質量的會計信息。



３４家公司三季報率先預喜

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Ａ股上市公司三季報業績預告相繼出爐。Ｗｉｎｄ統計數據顯示，截至上周末，共有５１家公司

披露前三季度業績預告，有３４家公司預喜，占比近七成。其中，１６家預增，１６家略增，２

家續盈。（ｌｃ）

