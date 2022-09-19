

《神州經脈》滬深股市今日表現低迷，滬綜指收跌０﹒３５％創四個月低，成交亦不振，全

日成交６６５３億元（人民幣．下同），按日大減１６﹒８％，是２０２１年４月１５日以來的

年半最低；不過外資從陸股通淨流入１６億元。

數字經濟概念股領跌，醫美板塊集體走低，Ａ股三大指數回調，個股跌多漲少，兩市超

３６００股飄綠。滬綜指低開後愈跌愈多，午後更出現插水，一度逼近３１００點關口，收跌

０﹒３５％，為５月２５日以來的近四個月新低。深市同樣反覆走低，收挫０﹒７６％，創業板

指跌０﹒７２％。

高盛表示，現時內地的清零防疫措施，將會影響中國經濟增長約４至５個百分點，因零星的

封鎖政策窒礙房地產行業復甦，疫情的不確定亦抑制商業情緒及投資，而且地方官員施政時也需

要優先考慮疫情防疫，令政策空間縮小。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國商務部公布，１－８月全國實際使用外資（ＦＤＩ）８９２７﹒４億元人民幣，按可

比口徑同比增１６﹒４％，增速較１－７月回落０﹒９個百分點；折合１３８４﹒１億美元，同

比增２０﹒２％，增速較１－７月收窄１﹒３個百分點。從行業看，服務業實際使用外資金額

６６２１﹒３億元人民幣，增長８﹒７％。高技術產業實際使用外資增長３３﹒６％，其中高技

術製造業增長４３﹒１％，高技術服務業增長３１％。從來源地看，南韓、德國、日本、英國實

際對話投資分別增長５８﹒９％、３０﹒３％、２６﹒８％和１７﹒２％。從區域分布看，中國

東部、中部、西部地區實際使用外資分別增長１４﹒３％、２７﹒６％和４３％。發改委新聞發

言人孟瑋在發布會表示，當前中國利用外資面臨的外部環境更加複雜，存在一些影響外商投資信

心的因素。將聯合有關部門抓緊出台具體舉措，以製造業為重點，從三方面促進外資擴增量穩存

量提質量。要解決外商投資企業當前面臨的突出問題，在做好新冠肺炎疫情防控前提下，便利外

商投資企業商務人員往來；將加大製造業引資力度，抓緊推動出台《鼓勵外商投資產業目錄

（２０２２年版）》。



２﹒ 國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示，１－８月，發改委共審批核准固定資產投資項

目７４個，其中，８月份審批核准固定資產投資項目９個，總投資８０２億元，主要集中在社會

事業、能源等領域。孟瑋又指，發改委將會同有關部門進一步研究完善新能源汽車政策體系，營

造有利於新能源汽車發展政策環境；鼓勵企業充分依託中國產業基礎，加強技術創新，加快突破

新能源汽車關鍵系統部件和基礎共性技術，持續提升全產業鏈核心競爭力；繼續以開放的姿態深

化國際合作，鼓勵中外雙方企業深化合作方式，拓展合作領域，實現更高水平的開放合作和互利

共贏。此外，將充分發揮推進有效投資重要項目協調機製作用，按照「資金、要素跟著項目走」

的要求，加快推動第一批３０００億元政策性開發性金融工具盡早形成實物工作量，同時，著力

用好新增３０００億元以上政策性開發性金融工具，做好項目篩選和推薦，加快資金投放，督促

地方抓住施工窗口期，推動項目盡快開工建設。孟瑋表示，國內經濟恢復基礎仍不牢固，正處於

經濟恢復緊要關口。在促進消費方面，發改委正加快研究推動出台政策舉措，積極打造消費新場

景，促進消費加快復甦。



保衛。這是美方迄今為止在這個問題上最明確的表述。在北京，外交部發言人毛寧今日回應表示

，中方表示堅決反對並已提出嚴正交涉，及保留採取一切必要措施的權利。另據官媒《環球時報

》報道，美國ＰＣＡＯＢ的工作人員預計今日開始檢查在美上市中概股的審計底稿，整個過程需

要８到１０周，或在２０２２年１２月初得出檢查結果。另外，據《南華早報》早前引述知情人

士報道，在會計師事務所中，羅兵咸永道香港和畢馬威中國將率先幫助美國監管機構對在美上市

中國公司的審計底稿展開檢查。審計人員也隨時準備接受ＰＣＡＯＢ檢查人員的詢問。



４﹒ 國家衛健委通報，昨日（１８日）全國新增確診病例８０７宗。天津市昨日新增２６宗本

土陽性感染者，近一周累計報告本土感染者近百例。天津市發布通告稱，本土疫情處於快速發展

期，連續核酸篩查均檢出社會面感染者，社區傳播風險較高。為堅決阻斷疫情隱匿傳播，天津市

１７日繼續在全市範圍開展核酸檢測，凡居住在天津的人員，在當時居住地保持原地相對靜止，

並按統一安排進行核酸檢測，不落一戶、不漏一人。上海昨日新增本土新冠無症狀感染者３例，

其中２例在隔離管控中發現，１例為社會面病例。此外，貴州１８日凌晨發生重大交通事故，一

輛接載涉疫居民去隔離酒店的車輛在途中失事，翻側跌落深溝，造成２７死２０傷。貴陽市副市

長林剛在當日舉行的新聞發布會上表示，事故對人民群眾生命安全帶來巨大損失，對此無比沉痛

及自責，他代表市委市政府再次對所有遇難人員表示沉重哀悼，向所有遇難人員家屬和傷者表示

深切慰問，向全社會作出誠懇道歉。



５﹒ 對於近期「復星６５００億人民幣債務壓頂」的傳聞，《上海證券報》日前引述復星國際

（００６５６）相關負責人稱，「６５００億」是市場誤讀。該負責人指，根據復星國際

２０２２年半年報，截至６月３０日，復星國際合併報表後的有息借款約２６００億元。這與網

傳的６５００億元相距甚遠，這個債務數字實際上是其合併報表的全部債務，包含了旗下金融機

構如保險公司的債務，而金融機構的債務和企業的傳統債務不是同一個概念。進一步拆解復星國

際的２６００億元債務，其中還包含了旗下如豫園股份（滬：６００６５５）和復星醫藥

（滬：６００１９６）等併表上市子公司的債務；其債務由各上市公司獨立承擔償付責任。換言

之，真正歸屬於復星國際的負債，只有１０００億元左右，而相對應的總資產是２７００億元，

對應的每股ＮＡＶ（淨資產價值）應該在２０元左右，並不存在較大的償債壓力。此外，近期一

份名為「建行－復星一對一專家訪談紀要２０２２０９１５」的文件在投資者群體中傳播，內容

涉及北京市國資委發文起因、事件的影響、復星償債意願、可能的ＰｌａｎＢ等。繼９月１５日

郭廣昌發微博稱將正式起訴彭博社之後，９月１６日深夜復星集團又在官網發布嚴正聲明，稱上

述訪談紀要內容憑空捏造、惡意中傷，已向公安機關報案，堅決追究造謠者法律責任。



６﹒ 繼國有大行下調存款利率之後，多家銀行跟進。９月１６日，平安銀行、浦發銀行、華夏

銀行、民生銀行、光大銀行、中信銀行６家銀行在其官網宣布下調存款利率。有部分城商行也下

調了存款利率。以南京銀行（滬：６０１００９）為例，該行南京分行某支行客服稱，南京銀行

南京分行此次調整了五年期的定期存款利率，由之前的３﹒７５％調整至３﹒６５％，調整日期

為９月１６日。一年期、兩年期、三年期的定期存款利率暫未調整，分別為２﹒１％、２﹒６％

、３﹒２５％。整體來看，該行調整後的存款利率高於國有大行及股份行。招商證券銀行業首席

分析師廖志明表示，據其測算，本次存款利率下調將最終降低銀行存款付息率約７個基點，降低

計息負債成本率約５個基點，能夠明顯緩解明年息差壓力。民生證券銀行業分析師余金鑫表示，

若此次存款利率下調拓展至更多銀行，大行及農商行淨息差改善或相對明顯。



７﹒ 國務院穩住經濟大盤督導和服務工作組１７日在太原召開重大項目建設座談會暨現場辦公

會。工作組組長、人民銀行行長易綱主持會議並講話。易綱指出，山西是國家重要的綜合能源基

地，在全國發展大局中具有重要戰略地位。山西省委、省政府要堅定扛起能源保供政治責任，堅

決築牢疫情防線，全力推動穩增長各項政策落地見效，經濟運行穩中向好，為全國穩住經濟大盤

作出了重要貢獻。易綱表示，希望山西完整準確全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟

社會發展，特別是用好各類政策性開發性金融工具，加快推進項目建設和設備更新改造，進一步

強化各方面要素保障，盡快形成更多實物工作量。工作組將始終保持「在線」狀態，持續跟蹤協

調解決政策落實中遇到的困難和問題，助力山西全方位推動高質量發展。此外，國家發改委新聞

發言人孟瑋在發布會表示，今年夏季，面對中國電力電量超預期增長，特別是有完整氣象記錄以

來持續時間最長、範圍最廣、強度最大的極端高溫天氣對電力保供的嚴峻考驗。



８﹒ 市場預料聯儲局將於本周至少加息７５個基點，美匯指數上周五（１６日）紐約盤中再上

１１０大關，周線上升０﹒６％，年內累積漲１５％。人民幣中間價兩連跌，續刷２５個月新低

；即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２６６點子，已是全日高位，此後拾級而下，全日倒跌１３點，

收報７﹒０１７９，錄五年貶，刷２０２０年７月１４日以來２６個月新低。交易員稱，本周美

聯儲將再次加息，美匯料維持強勢，人民幣繼續承壓。他們並表示，人行今日重啟１４天逆回購

，並意外將利率調低１０基點，本幣流動性持續寬鬆，而美聯儲收緊步伐將延續，中美貨幣政策

分歧拉大也會施壓匯率。前交銀國際研究部主管、現任對沖基金ＧＲＯＷ思睿首席經濟學家洪灝

發表報告稱，人民幣走軟顯示全球經濟基本面不斷弱化。雖然人民幣短期內的超跌可能會引發技

術性修復，但資產價格的最終調整已近在咫尺。此外，美國財政部數據顯示，中國７月增持美國

國債，規模為２２億美元，為８個月以來首次，令中國持美債總額暫時脫離２０１０年５月以來

逾十二年低位。（ｗｌ）

