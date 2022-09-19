《鍾之日記》９月１９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



市場關注本周美國聯儲局議息結果，以及包括英國及瑞士等多個國家央行的議息會議。美股

三大指數上周五（１６日）下挫，香江魚缸連跌三周累插１４０８點或７％後，今日再挫近兩百

點，刷新半年新低。

恒指低開６６點，報１８６９５，跌幅隨即擴大，最多跌２３３點，低見１８５２８，刷新

３月中逾六個月以來低位。其後跌幅收窄，曾僅跌６４點，其後Ａ股走軟，恒指半日挫１８０點

。午後最多跌２６７點，低見１８４９４，再刷３月中以來逾六個月低位。恒指收市跌１９５點

或１﹒０４％，報１８５６５。大市成交９１０﹒４４億元。國指跌８２點或１﹒２８％，報

６３３８。科指曾插２﹒５％，低見３７６０，刷新逾四個月低位，收報３７７８，跌７９點或

２﹒１％。



＊滬指四連跌，近四個月新低＊



滬深股市今日表現低迷，滬綜指收跌０﹒３５％創四個月低，成交亦不振，全日成交

６６５３億人民幣，按日大減１６﹒８％，是２０２１年４月１５日以來的年半最低；不過外資

從陸股通淨流入１６億元億人民幣。

數字經濟概念股領跌，醫美板塊集體走低，Ａ股三大指數回調，個股跌多漲少，兩市超

３６００股飄綠。滬綜指低開後愈跌愈多，午後更出現插水，一度逼近３１００點關口，收跌

０﹒３５％，為５月２５日以來的近四個月新低。深市同樣反覆走低，收挫０﹒７６％，創業板

指跌０﹒７２％。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３９６，較上個交易日跌９１點子，錄兩連貶，續刷

２０２０年８月１４日以來２５個月新低。人民幣上周逾兩年來首次「破７」，對沖基金

ＧＲＯＷ思睿首席經濟學家洪灝發表報告，指人民幣弱勢趨勢很可能將持續一段時間，而全球經

濟周期將繼續放緩，但人民幣「破７」不必過慮，周期之力量使然。他表示，人民幣弱勢反映中

、美央行之間的貨幣政策分歧，及中國出口強勢背景下外匯積累的下降，亦預示全球市場風險若

隱若現。

另外，中國商務部公布，１－８月全國實際使用外資（ＦＤＩ）折合１３８４﹒１億美元，

同比增２０﹒２％，增速較１－７月收窄１﹒３個百分點。



＊非執董受查中芯稱沒影響，股價回吐１％＊



國家芯片大基金反腐風暴未止，據內媒《財新》報道，大基金管理人華芯投資副總裁任凱

１５日被帶走調查。任凱曾在國家開發銀行任職１９年，長期從事裝備、電子領域的貸款項目評

審和投資業務工作，自２０１５年成為中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）董事。報

道指任凱與已接受調查的華芯投資原總裁路軍，在國開行系統時就相交甚密。中芯今日回吐跌

１﹒５％，報１６﹒０６元。

２０１４年９月大基金成立，國開金融持股４５％的華芯投資成為大基金管理人，時任國開

金融副總裁的路軍出任華芯投資總裁，任凱由此進入華芯投資出任副總裁至今，包括長鑫、長存

、中芯等大基金投資的項目都由任凱負責。

中芯對此回應稱，鑑於有關原因，任凱目前無法履行董事職責，而他除擔任非執行董事、董

事會戰略委員會成員職務外，未擔任其他任何職務，不參與日常經營管理。該事項不會對經營和

財務狀況等產生影響。該集團將關注調查進展。

芯片大基金反腐風暴從７月開始，早前國家芯片大基金及其管理公司已有６名管理人員涉嫌

嚴重違紀違法被帶走調查。



＊入境檢疫有望鬆綁，復常概念股逆市揚＊



商界及醫學界近日陸續呼籲復常，醫務衛生局長盧寵茂在剛過去的星期六透露，政府正積極

考慮實施入境檢疫及醫學監察「０＋７」措施，免酒店檢疫，方向是與國際接軌，惟未有交代時

間表。

市場憧憬本港檢疫安排１１月前由「３＋４」放寬至「０＋７」，復常概念股逆市向好，國

泰（００２９３）連升２日，再升１﹒１％。九置（０１９９７）盤中創四個月高，收市升

１﹒２％，周大福（０１９２９）摩通將評級直接上調至增持，收市逆市揚升６﹒２％，為表現

最好藍籌。東瀛遊（０６８８２）一度破頂，高見０﹒７元；收市升１１﹒５％，報０﹒６８元

。九倉（００００４）升１﹒６％，不過莎莎國際（００１７８）跌０﹒８％。

入境檢疫「０＋７」，即入境人士毋須進行酒店檢疫，只須進行七天醫學監測，是商界乃至

政界爭取多時的要求，無論是盧寵茂還是特首李家超，以往回應這個問題，一直都非常謹慎，甚

至是模棱兩可，盧寵茂今次答覆得異常明確，顯示政府已下定決心，向著「０＋７」進發。有行

會成員稱「開關」對經濟幫助大，商界「終極希望」是「０＋０」。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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