《經濟通通訊社１９日專訊》據內媒引述私募人士透露，此輪醫美行業清查涉及Ｂ端醫療美

容機構和上游公司，力度相對較大，除了上海、杭州等一、二線城市，三四線城市也都在查。行

業或將迎來大整頓，醫美概念股午後跌勢加劇，華熙生物（滬：６８８３６３）瀉１２﹒９％，

愛美客（深：３００８９６）插超１０﹒４％，朗姿股份（深：００２６１２）跌８﹒１％，華

東醫藥（深：０００９６３）跌７﹒１％，愛爾眼科（深：３０００１５）跌４﹒１％，金達威

（深：００２６２６）跌２﹒２％，貝泰妮（深：３００９５７）跌１﹒４％，雲南白藥

（深：０００５３８）跌０﹒４％。

對於盤中股價波動，華熙生物內部人士表示，可能跟行業整頓有關係，但對公司的影響應該

是微乎其微。該人士表示，其公司定位是一家生物科技公司，目前護膚品業務佔比超過７０％，

醫美業務佔比相對較少，政策端影響較小。對於頭部公司，行業整頓可以淨化行業環境，屬於利

好利息。

愛美客相關人士早前稱，目前尚未有確鑿的政策端消息，公司經營沒有變化。該人士認為，

醫療美容行業監管趨嚴，將引導和規範行業健康有序發展，行業中游頭部企業、目前已規範化運

營的醫療美容機構將獲得更多市場機會，這有利於加速行業出清，推動醫療美容行業高質量發展

。（ｊｔ）

