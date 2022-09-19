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AH股新聞

19/09/2022 10:14

《Ａ股焦點》製造業最受惠增值稅留抵退稅政策，工業母機股拉升

　　《經濟通通訊社１９日專訊》國家稅務總局最新數據顯示，自今年４月１日大規模增值稅留
抵退稅政策實施截至８月３１日，已有２０４９０億元（人民幣．下同）退稅款退到納稅人帳上
。其中，４月份至８月份，製造業企業累計享受退稅５３７７億元，退稅規模居行業首位。
　　退稅利好製造業，加上華夏基金、國泰基金上報的兩隻中證機床ＥＴＦ獲中證監批復，工業
母機概念股快速拉升。華東重機（深：００２６８５）、華東數控（深：００２２４８）齊齊漲
停，宇環數控（深：００２９０３）急升７﹒４％，明志科技（滬：６８８３５５）升５﹒６％
，華辰裝備（深：３００８０９）、華中數控（深：３００１６１）升近半成，國盛智科
（滬：６８８５５８）、秦川機床（深：０００８３７）、創世紀（深：３０００８３）跟漲近
４％，匯川技術（深：３００１２４）升３﹒４％。
　　中證監首次批復機床領域的基金產品。國泰基金量化投資部總監梁杏表示，監管部門鼓勵公
募積極布局機床行業主題產品，支持工業母機行業發展。基金產品有望給機床行業帶來增量資金
，助力實體經濟加大研發投入、擴大生產，推動產業鏈實現質的提升。梁杏表示，首批機床
ＥＴＦ基金獲批後，能夠有效提升市場關注度，有助於機床行業的發展壯大。（ｃａ）

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