《經濟通通訊社１９日專訊》中證監１６日發布首批獲得科創板做市商試點資格的券商名單

，共８家，分別為申萬宏源（０６８０６）（深：０００１６６）、華泰證券

（滬：６０１６８８）、銀河證券（０６８８１）（滬：６０１８８１）、中信建投

（０６０６６）（滬：６０１０６６）、東方證券（０３９５８）（滬：６００９５８）、財通

證券（滬：６０１１０８）、國信證券（深：００２７３６）、國金證券（滬：６００１０９）

。

目前，上交所在做市交易業務技術系統、業務備案、監督管理等方面均已準備就緒。下一步

，上交所將根據符合條件的證券公司申請，完成特定科創板股票備案，穩步推進科創板股票做市

交易業務上線，全力保障科創板做市商機制有序落地。

國信證券表示，做市商一般具有較好的估值分析和價值判斷能力，可以在市場發生劇烈波動

時平抑非理性的交易，對二級市場價格起到一定的穩定器作用。尤其是市場出現大幅波動時，做

市商基於做市義務充當了最後報價人的角色，在關鍵時刻改善報價的連續性，從而向市場發出價

格參考信息，幫助市場企穩並反彈。（ｌｃ）

