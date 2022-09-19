《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》最高人民檢察院與中證監簽署《關於建立

健全資本市場行政執法與檢察履職銜接協作機制的意見》。最高檢黨組書記、檢察長張軍提出三

方面具體要求，包括深化執法司法協作，加強「行刑銜接」，常態化做實行政執法與刑事司法雙

向銜接機制；在實現信息共享基礎上深化數據分析、運用，以大數據深度運用；要深化執法司法

協作效果，既要注重發揮刑事司法優勢，也要積極借助證券期貨監管機構的專業知識、技術支持

。要加強涉案上市公司企業合規制度的適用研究，深化資本市場涉案企業合規工作，結合案件辦

理，會同證券期貨監管機構，科學確定涉案上市公司企業合規的主體範圍、案件類型，做實督促

整改、效果評估。

中證監主席易會滿出席簽署儀式表示，在最高檢等單位的共同努力下，貫徹落實《關於依法

從嚴打擊證券違法活動的意見》取得了重大進展，證券違法成本過低的情況在制度層面得到了根

本改變，證券期貨領域案件多發態勢得到一定程度的遏制，依法從嚴打擊證券違法活動的合力初

步形成，市場生態持續改善，市場韌性得到增強。

易會滿表示，加強與司法機關的協作配合十分必要。將以貫徹落實《協作意見》為契機，進

一步強化與最高檢的工作協同，進一步加強資本市場法治和基礎制度建設，完善證券執法司法體

制機制，持續「零容忍」打擊證券違法活動，共同維護好市場「三公」秩序，保護投資者合法權

益。

