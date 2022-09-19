《經濟通通訊社１９日專訊》歐元貶值和相關行業股票調整等原因影響下，海外最大的中國

股票基金規模已較峰值時腰斬，目前與海外第二大中國股票基金規模接近。若歐元進一步貶值或

行業股票進一步調整，則海外最大中國股票基金寶座有可能易主。

來自晨星的數據顯示，截至９月１６日，歐洲資管巨頭安聯投資旗下的安聯神州Ａ股基金目

前規模為６０﹒０２億歐元，折合約４２０億元（人民幣．下同），為目前海外規模最大的中國

股票基金，但已較峰值時的９００億元腰斬。而目前海外第二大中國股票基金「摩根基金－中國

Ａ股機遇基金」最新規模約４０５億元。若歐元繼續貶值或者基金淨值顯著縮水，「摩根基金－

中國Ａ股機遇基金」有可能超過安聯神州Ａ股基金成為海外最大的中國股票基金。

安聯神州Ａ股基金截至７月底的重倉股包括寧德時代（深：３００７５０）、中信證券

（滬：６０００３０）、貴州茅台（滬：６００５１９）、隆基綠能（滬：６０１０１２）、東

方財富（深：３０００５９）、汾酒股份（６００８０９）、錦江股份（滬：６００７５４）、

恩捷股份（深：００２８１２）、美的集團（深：０００３３３）等。這些股票中，寧德時代去

年股價下跌１７﹒６７％、中信證券去年股價下跌了２１﹒３０％、貴州茅台過去一年股價上漲

了１４﹒６８％。前五大重倉股中，有四隻去年股價下跌。其中跌幅最大的為東方財富，過去一

年股價下跌了２９﹒５４％。

摩根基金－中國Ａ股機遇基金前十大重倉股組合佔比為２５％，組合較為分散。截至８月底

，重倉股包括寧德時代、通威股份（滬：６００４３８）、招商銀行（滬：６０００３６）、長

江電力（滬：６００９００）、隆基綠能、五糧液（深：０００８５８）、國電南瑞

（滬：６００４０６）、邁瑞醫療（深：３００７６０）、伊利股份（滬：６００８８７）等。

前五大重倉股中有兩隻股票過去一年股價上漲，其餘三隻過去一年股價下跌。（ｌｃ）

