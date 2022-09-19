《經濟通通訊社１９日專訊》對於近期「復星６５００億人民幣債務壓頂」的傳聞，《上海

證券報》日前引述復星國際（００６５６）相關負責人稱，「６５００億」是市場誤讀。該負責

人指，根據復星國際２０２２年半年報，截至６月３０日，復星國際合併報表後的有息借款約

２６００億元（人民幣．下同）。這與網傳的６５００億元相距甚遠，這個債務數字實際上是其

合併報表的全部債務，包含了旗下金融機構如保險公司的債務，而金融機構的債務和企業的傳統

債務不是同一個概念。

進一步拆解復星國際的２６００億元債務，其中還包含了旗下如豫園股份

（滬：６００６５５）和復星醫藥（滬：６００１９６）等併表上市子公司的債務；其債務由各

上市公司獨立承擔償付責任。換言之，真正歸屬於復星國際的負債，只有１０００億元左右，而

相對應的總資產是２７００億元，對應的每股ＮＡＶ（淨資產價值）應該在２０元左右，並不存

在較大的償債壓力。

這可以從投行最近發布的研報中得到驗證。摩根士丹利於上周五（１６日）發表報告，分析

了近期半年報復星合併層面負債數字主要是子公司層面的債務數字，其集團控股層面僅為９３０

億元左右，包括境內外債券和銀行貸款等。

該負責人又指，復星國際近期已與中國工商銀行、匯豐中國等多家中外資銀行簽訂戰略合作

協定，銀行渠道融資順暢。



＊復星再斥惡意做空行為，已報警處理＊



此外，近期一份名為「建行－復星一對一專家訪談紀要２０２２０９１５」的文件在投資者

群體中傳播，內容涉及北京市國資委發文起因、事件的影響、復星償債意願、可能的ＰｌａｎＢ

等。繼９月１５日郭廣昌發微博稱將正式起訴彭博社之後，９月１６日深夜復星集團又在官網發

布嚴正聲明，稱上述訪談紀要內容憑空捏造、惡意中傷，已向公安機關報案，堅決追究造謠者法

律責任。

復星稱，近日有人持續假托專業人士、業內人士甚至專業機構名義，通過捏造事實、編造謠

言、偽造虛假場景等各種手段對復星肆意進行中傷、誹謗，並通過網絡等各種渠道廣泛傳播，以

造謠來達到惡意做空復星之目的，已經嚴重損害了復星的聲譽和利益。（ｌｃ）

