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AH股新聞

19/09/2022 11:19

《經濟時評》高盛：清零政策影響中國經濟增長約４－５個百分點

　　《經濟通通訊社１９日專訊》高盛表示，現時內地的清零防疫措施，將會影響中國經濟增長
約４至５個百分點，因零星的封鎖政策窒礙房地產行業復甦，疫情的不確定亦抑制商業情緒及投
資，而且地方官員施政時也需要優先考慮疫情防疫，令政策空間縮小。
　
＊料內地明年第二季才開關＊
　
　　高盛指，部分人士預期，內地將會於中共二十大會議舉行後，顯著放寬防疫政策，但該行審
視中央政策官員對醫療衞生及政治環境考量後，預期內地要到明年第二季才會重新開關，而且開
關步伐不會一蹴而就。
　　高盛指，當大部分國家都將長者接種疫苗列作優先考慮，內地長者的接種比率偏低，６０歲
以上接種３針疫苗的比率只有６７％，加上醫療資源有限，均令內地短期難以重新開關。
　　高盛預期，隨內地長者接種率提高，加上流感高峰期過去，兩會亦於明年３月完成，預期內
地會於明年第二季開始放寬防控措施，只要內地只要重新開關，經濟便可迅速反彈，故此該行估
計，內地經濟於２０２３年中至２０２４年中會有強勁增長。
　　高盛指，內地能否重新開關仍存在高度不確定性，預期開關後會削弱經常帳數字，推高通脹
壓力，同時宏觀經濟政策會有溫和正常化，並很大可能令中國金融市場投資者更願意承受風險，
而且人民幣將溫和走強，這亦會推動原油需求，並對亞洲區貨幣及股市有利。（ｃｔ）

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