《經濟通通訊社１９日專訊》國家發改委表示，將認真落實新能源汽車產業發展規劃，持續

促進新能源汽車產業高質量發展。Ａ股汽車整車板塊盤中拉升，亞星客車（滬：６００２１３）

漲停，賽力斯（滬：６０１１２７）飆８﹒５％，長城汽車（滬：６０１６３３）升４﹒３％，

長安汽車（深：０００６２５）、中通客車（深：０００９５７）、比亞迪

（深：００２５９４）升超過２％，廣汽集團（滬：６０１２３８）升１﹒６％。

發改委提出四方面落實新能源車產業發展，包括會同有關部門進一步研究完善新能源汽車政

策體系，營造有利於新能源汽車發展政策環境。二是堅持「全國一盤棋」優化新能源汽車產業布

局，按照區域集聚、主體集中的原則，構建布局合理、發展有序、運行高效的產業格局。三是鼓

勵企業依托產業基礎，突破關鍵系統部件和基礎共性技術，提升全產業鏈核心競爭力。四是續以

開放姿態深化國際合作，鼓勵中外雙方企業深化合作方式，拓展合作領域。

此外，深圳市寶安區年內再開展汽車促消費活動，斥１億元（人民幣．下同）鼓勵汽車消費

，個人消費者在寶安參加活動的經銷商處購車最高可享２﹒５萬元區級補貼，同時可疊加享受國

家、省、市有關汽車促消費政策，並可享受各經銷商的配套促銷活動。（ｄｗ）

