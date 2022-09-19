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AH股新聞

19/09/2022 16:42

《中國監管》人行：流動性保持合理充裕，宏觀債務結構不斷優化

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行調查統計司發文指，黨的十九大以來，總體看，流動
性保持合理充裕，宏觀債務結構不斷優化，融資的精準性和有效性不斷提升，金融普惠性不斷增
強。
　　２０１８至２０２１年，非金融部門總債務年均增長１０﹒４％，比２０１３至２０１７年
年均增速低４﹒１個百分點，與同期名義經濟年均增速（８﹒３％）基本匹配。
　　政府部門債務佔比上升，助力穩定宏觀經濟大盤。２０２２年６月末，政府部門債務餘額
５８﹒６萬億元（人民幣．下同），佔總債務的１７﹒７％，佔比較２０１７年末高３﹒４個百
分點。
　　住戶部門債務佔比上升，有力支持居民合理消費。２０２２年６月末，住戶部門債務餘額
８４﹒５萬億元，佔總債務的２５﹒５％，佔比較２０１７年末高２﹒９個百分點。
　　企業部門債務結構優化，有序釋放潛在債務風險。２０２２年６月末，企業部門債務餘額
１８８﹒２萬億元，佔總債務的５６﹒８％，比２０１７年末低６﹒３個百分點。
　
＊表外債務融資有序回歸銀行表內融資＊
　
　　銀行信貸佔比上升較快。２０２２年６月末，企業部門和住戶部門貸款合計２０７﹒４萬億
元，佔總債務的６２﹒６％，佔比較２０１７年末高４﹒６個百分點。企業債券和政府債券融資
餘額合計８９﹒２萬億元，佔總債務的２６﹒９％，佔比較２０１７年末高４﹒５個百分點。
　　表外債務整體收縮。２０２２年６月末，委托貸款、信托貸款、未貼現銀行匯票餘額分別是
２０１７年末的７７﹒７％、４６﹒９％和６３﹒７％，明顯收縮，存量債務風險得到有序釋放

　
＊增強對國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度＊
　
　　製造業債務佔比上升，２０２２年６月末製造業債務（包括銀行貸款、債券、委托貸款和信
托貸款）佔總債務的７﹒３％，佔比較２０２０年末高０﹒２個百分點。此外，製造業債務融資
成本明顯下降。６月末，製造業存量債務合同平均利率為４﹒１８％，比２０２０年末下降３３
個基點，降幅超過同期存量總債務合同平均利率降幅（為２７個基點）。
　　科技創新型企業融資佔比上升、融資成本顯著下降。２０２２年６月末全國「專精特新」企
業債務（包括銀行貸款、債券、委托貸款和信托貸款）餘額約１﹒５萬億元，在總債務中的佔比
較２０２０年末高０﹒１個百分點。６月末，「專精特新」企業存量債務合同平均利率為
４﹒４％，比２０２０年末低４２個基點，降幅超過同期存量總債務合同平均利率降幅（為２７
個基點）。
　　普惠小微貸款佔比上升，助企惠民成效顯著。２０２２年６月末，普惠小微貸款佔總債務
６﹒６％，比２０２０年末高１﹒３個百分點。與此同時，普惠小微貸款覆蓋面明顯擴大。６月
末，普惠小微貸款授信戶數為５２３９萬戶，是２０２０年末的１﹒６倍。
　　綠色貸款佔比上升，助力經濟低碳轉型。２０２２年６月末，綠色貸款餘額１９﹒６萬億元
，佔同期總債務的５﹒９％，佔比較２０２０年末高１﹒７個百分點。（ｃｔ）

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