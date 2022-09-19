《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行調查統計司發文指，黨的十九大以來，總體看，流動

性保持合理充裕，宏觀債務結構不斷優化，融資的精準性和有效性不斷提升，金融普惠性不斷增

強。

２０１８至２０２１年，非金融部門總債務年均增長１０﹒４％，比２０１３至２０１７年

年均增速低４﹒１個百分點，與同期名義經濟年均增速（８﹒３％）基本匹配。

政府部門債務佔比上升，助力穩定宏觀經濟大盤。２０２２年６月末，政府部門債務餘額

５８﹒６萬億元（人民幣．下同），佔總債務的１７﹒７％，佔比較２０１７年末高３﹒４個百

分點。

住戶部門債務佔比上升，有力支持居民合理消費。２０２２年６月末，住戶部門債務餘額

８４﹒５萬億元，佔總債務的２５﹒５％，佔比較２０１７年末高２﹒９個百分點。

企業部門債務結構優化，有序釋放潛在債務風險。２０２２年６月末，企業部門債務餘額

１８８﹒２萬億元，佔總債務的５６﹒８％，比２０１７年末低６﹒３個百分點。



＊表外債務融資有序回歸銀行表內融資＊



銀行信貸佔比上升較快。２０２２年６月末，企業部門和住戶部門貸款合計２０７﹒４萬億

元，佔總債務的６２﹒６％，佔比較２０１７年末高４﹒６個百分點。企業債券和政府債券融資

餘額合計８９﹒２萬億元，佔總債務的２６﹒９％，佔比較２０１７年末高４﹒５個百分點。

表外債務整體收縮。２０２２年６月末，委托貸款、信托貸款、未貼現銀行匯票餘額分別是

２０１７年末的７７﹒７％、４６﹒９％和６３﹒７％，明顯收縮，存量債務風險得到有序釋放

。



＊增強對國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度＊



製造業債務佔比上升，２０２２年６月末製造業債務（包括銀行貸款、債券、委托貸款和信

托貸款）佔總債務的７﹒３％，佔比較２０２０年末高０﹒２個百分點。此外，製造業債務融資

成本明顯下降。６月末，製造業存量債務合同平均利率為４﹒１８％，比２０２０年末下降３３

個基點，降幅超過同期存量總債務合同平均利率降幅（為２７個基點）。

科技創新型企業融資佔比上升、融資成本顯著下降。２０２２年６月末全國「專精特新」企

業債務（包括銀行貸款、債券、委托貸款和信托貸款）餘額約１﹒５萬億元，在總債務中的佔比

較２０２０年末高０﹒１個百分點。６月末，「專精特新」企業存量債務合同平均利率為

４﹒４％，比２０２０年末低４２個基點，降幅超過同期存量總債務合同平均利率降幅（為２７

個基點）。

普惠小微貸款佔比上升，助企惠民成效顯著。２０２２年６月末，普惠小微貸款佔總債務

６﹒６％，比２０２０年末高１﹒３個百分點。與此同時，普惠小微貸款覆蓋面明顯擴大。６月

末，普惠小微貸款授信戶數為５２３９萬戶，是２０２０年末的１﹒６倍。

綠色貸款佔比上升，助力經濟低碳轉型。２０２２年６月末，綠色貸款餘額１９﹒６萬億元

，佔同期總債務的５﹒９％，佔比較２０２０年末高１﹒７個百分點。（ｃｔ）

