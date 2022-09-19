《經濟通通訊社１９日專訊》繼國有大行下調存款利率之後，多家銀行跟進。據《中國證券

報》調研發現，其中不僅有股份行，還有部分城商行也下調了存款利率。以南京銀行

（滬：６０１００９）為例，該行南京分行某支行客服稱，南京銀行南京分行此次調整了五年期

的定期存款利率，由之前的３﹒７５％調整至３﹒６５％，調整日期為９月１６日。一年期、兩

年期、三年期的定期存款利率暫未調整，分別為２﹒１％、２﹒６％、３﹒２５％。整體來看，

該行調整後的存款利率高於國有大行及股份行。

報道又引述江蘇銀行（滬：６００９１９）北京分行營業部某工作人員表示，該分行在今年

８月底時下調過一次５年期的定期存款利率，目前５年期定期存款利率為３﹒８％，調整之前為

４％。對於是否會繼續跟進調整存款利率，該工作人員稱需要以銀行的後續通知為準。



＊分析：對大行及農商行淨息差改善相對明顯＊



招商證券銀行業首席分析師廖志明表示，據其測算，本次存款利率下調將最終降低銀行存款

付息率約７個基點，降低計息負債成本率約５個基點，能夠明顯緩解明年息差壓力。

民生證券銀行業分析師余金鑫表示，若此次存款利率下調拓展至更多銀行，大行及農商行淨

息差改善或相對明顯。余金鑫進一步解釋，此次存款利率下調，更為利好個人存款（特別是個人

定期）佔比高的銀行。從銀行分類看，上市銀行中大行和農商行個人存款佔比較高，且農商行的

個人定期佔比顯著高於其他類型銀行，截至今年上半年達到５０﹒４％。

繼９月１５日多家國有大行公告宣布下調人民幣存款利率後，９月１６日，平安銀行

（深：０００００１）、浦發銀行（滬：６０００００）、華夏銀行（滬：６０００１５）、民

生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）、光大銀行（０６８１８）（滬：６０１８１８）

、中信銀行（００９９８）（滬：６０１９９８）６家銀行在其官網宣布下調存款利率。

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